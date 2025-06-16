Ödülü ‘Makarios nişanı’ 

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki günlük resmi ziyaret için dün öğleden sonra Kıbrıs'a geldi. Larnaka Havaalanı'nda Rum lideri Nikos Hristodulidis ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos tarafından karşılanan Modi, ,iki ülke arasındaki dostluktan söz etti.

Hristodoulides'e “minnettarlığını” dile getiren Modi “bu ziyaretin Hindistan ve Kıbrıs arasındaki ilişkilere, özellikle ticaret, yatırım ve diğerleri gibi alanlarda önemli bir itici güç katacağını” söyledi.

Limasol'da iş dünyası liderleriyle yuvarlak masa toplantısına katılan modi, daha sonra Hristodulidis’in davetine katıldı.

Hristodulidis, bugün Cumhurbaşkanlığı sarayında gerçekleşecek olan özel görüşme sonrasında Modi'ye Kıbrıs'ın en yüksek onuru olan Makarios III Nişanı'nı takdim edecek.

Daha sonra iki ülke heyetleri arasında genişletilmiş görüşmeler gerçekleştirilecek ve toplantının sonunda basına açıklama yapıulacak.

Görüşmelerde, özellikle ekonomik anlamda, ticari anlamda, altyapı ve yatırım anlamında ikili ilişkiler ve bunların güçlendirilmesine yönelik konuların ele alınacağı bildirildi.

