Tedavi altına alındı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da dün gece meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza sün gece saat 21.30 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yönetimdeki JZ 911 plakalı salon araç ile Gönyeli çemberine doğru seyreden Tuncay Altunay, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Çarpmamın etkisiyle savrulan araç yol ortasında durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Tuncay Altunay, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tuncay Altunay yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Kaza nedeniyle trafik ekipleri yolda bir süre kontrollü geçiş sağladı. Aracın kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.