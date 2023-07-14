Tedavi görecek

Lefkoşa’da yaşanan olayda kardeşinin evini basarak, 17 yaşındaki oğluna bıçak çeken Güney Çağdaşoğulları hakkındaki polis soruşturması tamamlandı. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki uzman kişiler tarafından kontrol edildiği, zorunlu yatılı tedavi görmesi gerektiğine karar verildiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Güney Çağdaşoğulları’nın 1 Temmuz 2023 tarihinde saat 13.50 sıralarında Lefkoşa’da ikamet eden kardeşi A.Ç.'nin evine gittiğini söyledi. Polis, zanlının kardeşinin oğlu Ö.M.’ye (E- 17) bıçak çıkarıp gösterip "İki soru soracağım doğru düzgün cevap vermezsen boğazını keseceğim" diyerek, şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ve sırt çantasında yapılan aramada ise 2 adet çakı bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının konuşmalarında tutarsızlık olduğunu, ailesinden alınan ifadelerde psikolojik sorunlar yaşadığının öğrenildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki uzman kişiler tarafından kontrol edildiğini, zorunlu yatılı tedavi görmesi gerektiğine karar verildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, uzman raporları ışığında bir karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 gün zorunlu yatılı tedavi görmesine emir verdi.

