Birer can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 13 bin 840 test yapıldı; 73'ü yerel 95 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti, 70 hasta ise iyileşerek taburcu edildi.
Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 75 bin 645 PCR ve hızlı test yapıldı, bir kişi hayatını kaybetti, 230 yeni pozitif vakaya rastlandı.
KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre; vakalardan 4 kişinin yurt dışından geldiği, 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 73 kişinin ise yerel vakalar olduğu kaydedildi.
Vakaların 20’si Lefkoşa, 16’sı Girne, 32’si Gazimağusa, 3’ü İskele, 2’si ise Güzelyurt bölgesinde tespit edildi.
Covid-19 genel durumu
Yapılan toplam test sayısı: 2. 645.401
Toplam vaka sayısı: 18.392
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 16.655
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1664
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 68
Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 1588
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 73
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 8
Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 3294
Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 742
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 625
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 5139
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 49.442
Güneydeki durum
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 75 bin 645 PCR ve hızlı test yapıldı, bir kişi hayatını kaybetti, 230 yeni pozitif vakaya rastlandı. Güneyde 64 yaşındaki bir kadın, Lefkoşa hastanesinde hayatını kaybederken toplam can kaybı 535'e yükseldi. Hastanelerde 43'ü ağır, 19'u yoğun bakım ünitesinde, 24'ü yüksek bağımlılık ünitelerinde olmak üzere 108 kişi tedavi görüyor. Bugüne kadar toplam 118.446 pozitif kaydedildi.