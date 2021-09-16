Birer can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 13 bin 840 test yapıldı; 73'ü yerel 95 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti, 70 hasta ise iyileşerek taburcu edildi.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 75 bin 645 PCR ve hızlı test yapıldı, bir kişi hayatını kaybetti, 230 yeni pozitif vakaya rastlandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre; vakalardan 4 kişinin yurt dışından geldiği, 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 73 kişinin ise yerel vakalar olduğu kaydedildi.

Vakaların 20’si Lefkoşa, 16’sı Girne, 32’si Gazimağusa, 3’ü İskele, 2’si ise Güzelyurt bölgesinde tespit edildi.

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı: 2. 645.401

Toplam vaka sayısı: 18.392

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 16.655

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1664

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 68

Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 1588

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 73

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 8

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 3294

Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 742

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 625

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 5139

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 49.442

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 75 bin 645 PCR ve hızlı test yapıldı, bir kişi hayatını kaybetti, 230 yeni pozitif vakaya rastlandı. Güneyde 64 yaşındaki bir kadın, Lefkoşa hastanesinde hayatını kaybederken toplam can kaybı 535'e yükseldi. Hastanelerde 43'ü ağır, 19'u yoğun bakım ünitesinde, 24'ü yüksek bağımlılık ünitelerinde olmak üzere 108 kişi tedavi görüyor. Bugüne kadar toplam 118.446 pozitif kaydedildi.