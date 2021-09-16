‘Risk artıyor’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “Ülke yararına olacak bir hükümette yer almayı Başbakan Saner’in istemediğini” savunarak, “Biz parti olarak kendilerine iki hükümet önerisinde bulunduk, ‘Gelin UBP, CTP ve HP üçlü geniş tabanlı bir toplumsal mutabakat hükümeti kuralım’ dedik ama Sayın Saner kolayı seçti” dedi.

HP’den yapılan açıklamaya göre Özersay, bir programa katılarak, soruları yanıtladı. Başbakan Ersan Saner’in, muhalefet partilerine ilişkin kullandığı, “Uzaktan gazel okumak kolay. Hükümette olmak istemediler” ifadesine cevap veren Özersay, şunları belirtti.

“Biz Sayın Saner’e, bu memleket için en doğru olacak hükümeti yani geniş tabanlı toplumsal mutabakat hükümetini önerdik, ‘Hükümette yer almak istemiyoruz’ demedik. ‘Üçlü ve geniş tabanlı bir toplumsal mutabakat hükümeti olsun’ dedik. ‘UBP, CTP ve HP üçlü hükümetini kuralım ki meclisin toplanamaması gibi bir sorun olmasın, yasalar olması gerektiği gibi geçsin. Salgın ve ekonomik kriz var, birlikte yönetelim’ önerisinde bulunduk. Şu anki koalisyonun adı her ne kadar üçlüyse de 6’lı 7’li bir koalisyona dönüştü. Memleketin faydasına olabilecek bir hükümet formülünü bizzat Sayın Saner’in kendisi kabul etmeyip böyle bir yola girdi. O dönemde Halkın Partisi olarak başka bir seçenek daha ortaya koyduk. Dedik ki ‘Biz daha önce UBP’yle bir koalisyon kurduk ve bazı sıkıntılar yaşadık. O sıkıntıların tekrarını yaşamak istemiyoruz. Gelin nelerde değişiklik yaparak bir seçim hükümeti kurabileceğimizi konuşalım’ dedik ama Ersan Saner’den ‘Aynen devam edelim’ tavrı gördük. Onca yaşanan şeyden sonra aynen devam etmek bizim açımızdan mümkün değildi. Böylece iki seçeneği de Sayın Saner reddetti ve heba etti. Sayın Saner kolayı seçerek, başka partilerden milletvekili kopararak ya da dışarıdan destek alarak bir yamalı bohça hükümeti kurmayı tercih etti. Her ne kadar bunun kolay bir yol olduğunu düşünse de bu yolu seçerek ülkeyi hükümetsiz bıraktı.”

Özersay, hükümetin güvenoyu almasının ardından Meclis Başkanı seçiminde yaşananlar, Meclis’in açılamaması, yasaların geçirilememesine bakıldığında, hükümetin aldığı güvenoyunu muhafaza edemediğinin ortaya çıktığını ileri sürdü.

Koalisyon ortaklarından YDP’nin ikiye bölündüğünü, DP’nin içinde farklı sıkıntılar yaşandığını, Serdar Denktaş’ın durumunun net olmadığını ifade eden Özersay, bunun hükümetin kuruluşta aldığı güvenoyunu muhafaza edemediğinin göstergesi olduğunu savundu.

“Hükümet ruhunu teslim edeli çok oldu”

Hükümetin meşruiyetini kaybettiğini iddia eden Özersay, ülkeyi seçime götürecek olan hükümetin mevcut hükümet olmayacağını belirterek, şöyle devam etti:

“Hükümet ruhunu teslim edeli çok olmuştur. Ne zaman defnedileceğidir konuşulan. Gerçek anlamda bir seçim hükümeti gerekliliktir. Bu hükümetle seçime gidilemez. Halkın iradesinin güncellenmesi gerekir. Geciktirmeden artık seçim yapılmalıdır. Eğer gerekirse de, Halkın Partisi halkın menfaatinin gerektirdiği şekilde davranacaktır. Görevden, sorumluluktan kaçmayız.”

“Çok riskli bir noktaya gidiliyor”

Herkesin sağlığını ilgilendiren elektrik konusunda ise çok riskli bir noktaya doğru gidildiğini savunan Özersay, “Kendilerine önerilerimizi söyledik, fikir ortaya koyduk. Daha önce nasıl yaptığımızı anlattık ancak bu konuda bir vurdumduymazlık söz konusu. Vahim bir tabloyla karşı karşıyayız” dedi.

Özersay, konuyu ve durumu sadece Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yla bağlantılı görmenin doğru olmadığını kaydetti.