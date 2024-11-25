Vefa örneği

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl geleneksel olarak kutlanan

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BRTK) ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) katkılarıyla GAÜ İletişim Fakültesi ve GAÜ Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte, KKTC’nin ilk Başbakanı Merhum Mustafa Çağatay’ın eşi emekli öğretmen Tuncay Çağatay’a “Yılın Öğretmeni” payesi verildi.

Yönetmenliği GAÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir tarafından yapılan “Fikriye Öğretmen” adlı belgeselin gösterimi yapıldı.

Akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte GAÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğretim görevlileri Nedim Mavi ve Cumali Bozpınar dinleti sundu.

Törende ayrıca Rektör Prof. Dr. Serdar Yurtsever, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu ve GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı, konuşmalarında genel olarak her bir bireyin özgün potansiyel ve yeteneklerinin çıkarılmasında en etkili insani gücün sadece öğretmenler olduğu vurgusu yaptı.

