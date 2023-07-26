Tedbirsiz çalıştı

Ulusal Birlik Partisi eski milletvekili Ergün Serdaroğlu’nun Alsancak’taki konutunda sün sabah yapılan tadilat sırasında çatının tutuşması sonucu yangın çıktı. Tadilatta çalışan K.A.’nın (E-32), binanın mevcut boyalarını gerekli tedbir ve önlemi almadan, kullanımındaki pürmüz yardımı ile sökme işlemi yaptığı sırada ikametgahın çatısının tutuşması sonucu yangının çıktığı belirtildi.

Yangın nedeniyle evin çatısı ve üs kattaki odalar yanarak zarar gördü.

Yangına Alsancak Belediyesi ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çıkan yangın sonucu evin çatı kısmı, su deposuna ait güneş paneli ile bazı eşyalar zarar gördü.

Yasal işlem başlatıldı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, olay dün saat 08.30 sıralarında, Alsancak’ta Ahmet Hüseyin Şükrü Efendi Sokak üzerinde bulunan Esat Ergün Serdaroğlu’na ait tadilat halindeki ikametgahta meydana geldi.

Tadilatta çalışan K.A.’nın (E-32), binanın mevcut boyalarını gerekli tedbir ve önlemi almadan, kullanımındaki pürmüz yardımı ile sökme işlemi yaptığı sırada ikametgahın çatısının tutuşması sonucu yangının çıktığı belirtildi.

Yangın, polis itfaiye ekipleri ile Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi'ne ait su tankeri ve iş aracıyla müdahale edilerek söndürüldü.

Yangın sonucu evin çatı kısmı ve kiremitleri ile su deposuna ait güneş paneli, üç adet klima iç ünitesi, dört adet ahşap pencere ve üç adet duvar dolabı yanarak zarar gördü.

Akıncılar’da izinsiz ateş yakan şahıs yangına neden oldu

Öte yandan dün saat 12.00 sıralarında, Akıncılar’da ikametgahının ön kısmındaki yığın halinde bulunan kuru otları, izinsiz olarak temizlik maksatlı yaktığı tespit edilen H.O. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yakılan ateşin kontrolden çıkıp sirayet etmesi sonucu, kullanılmayan kerpiçten mamul bir evin 3 ahşap penceresi ile ahşap kapısı, hurma, mandarin ve 2 zeytin ağacı, 100 metre uzunluğundaki sulama hortumu, elektrik direği ve 550 metrekarelik alandaki kuru otlar yanarak zarar gördü.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve H.O. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.



Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, 01:06