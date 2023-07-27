Akdeniz yanıyor

Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, Cezayir ve Suriye yangınlarla boğuşuyor.

İtfaiyeciler yangınları kontrol altına almaya çalışıyor. Pek çok ülkede alevler nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi ise farklı noktalara tahliye edildi. Akdeniz kıyılarından dumanlar yükseliyor.

Pek çok ülkede orman yangınları var.

İtalya'nın güneyinde, alevler Sicilya Adası'nı sardı. Hızla büyüyen yangında birden fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Başta adanın en büyük kenti Palermo olmak üzere pek çok noktada zamana karşı yarış var.

İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Otoyol kenarlarına hatta havalimanı çevresine kadar yayılan alevler nedeniyle bölgede endişeli bir bekleyiş hakim.

Yangın, Palermo Havalimanı'nın geçici olarak kapatılmasına neden oldu. Şimdiye kadar ise binlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

Söndürme çalışmalarıyla beraber tahliyeler de devam ediyor.

Rodos Adası'ndaki yangın hala kontrol altına alınamadı

Alevlerle mücadele eden bir başka ülke ise Yunanistan. Rodos Adası'nda günlerdir devam eden yangın hala kontrol altına alınamadı.

Yangın söndürme uçakları ve helikopterler alevlere müdahalede bulunurken, bölgeden tahliyeler de devam ediyor.

Şimdiye kadar 20 binden fazla kişi adadan tahliye edildi. Binlerce turist evlerine dönerken, yerel halk gözyaşları içinde evlerini, dükkanlarını terk etmek zorunda kaldı.

Alevler yalnızca Rodos'ta değil, Korfu ve Eğriboz Adası'nı da sarmış durumda. ABD'li teknoloji şirketi Maxar'dan gelen uydu görüntüleri, Korfu Adası'nda alevlerin yol açtığı yıkımı gözler önüne serdi.

Adanın üzerinin dumanlarla kaplandığı görüldü.

Eğriboz Adası'ndaki yangına müdahale esnasında düşen söndürme uçağının da enkaz görüntüleri yayınlandı. Adalarda hala tahliye edilmeyi bekleyen pek çok kişi mevcut.

Yetkililer yardım çağrısında bulunuyor.

200 hektarlık alan küle döndü

Portekiz ve İspanya'da da alevler hızla yayıldı.

Portekiz'in başkenti Lizbon yakınlarında çıkan yangına yüzlerce itfaiyeci müdahale etti. İspanya'nın Büyük Kanarya Adası'nda da şimdiye kadar 200 hektarlık alan küle döndü.

Yangına helikopterlerle müdahale ediliyor.

Kuzey Afrika da alevlere teslim. Cezayir'de farklı noktalarda çıkan yangınlarda onlarca kişi hayatını kaybetti.

Söndürme çalışmalarına binlerce itfaiyeci katıldı.

Orman korucuları da onlara destek verdi. Cezayirli yetkililer, yaklaşık 1500 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Suriye'nin Lazkiye kenti yakınlarında da orman yangını çıktı. Alevlere helikopterle de müdahale ediliyor.

