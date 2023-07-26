Polis ekipleri, dün sabah kamyonların trafiğe çıkış saatlerini denetledi.

Polis, trafiğe çıkış saatlerine uymadığını belirlediği kamyonları trafikten men etti.

Lefkoşa’da, trafiğe çıkış saatine uymayan 6 kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem yapılırken, kamyonlar da trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, trafik denetimlerinde kamyon araçların trafiğe çıkış saatleri kontrol ediliyor.

5 bin kg ve üzeri ağırlıktaki kamyonların sabah 07.00 ile 08.00 saatleri arasında trafiğe çıkması yasak. Söz konusu süre, kamunun mesaiye başlamasından 1 saat öncesi ve mesaiye başlama saatini kapsıyor.

Bu kurala rağmen dün sabah trafikte olan 6 kamyon sürücüsü tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, kamyonların tümü trafikten men edildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, 00:52