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Yasal işlem başlatıldı

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Denetimlerde trafiğe çıkış saatine uymayan 6 kamyon sürücüsü tespit edildi

Yasal işlem başlatıldı
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Polis ekipleri, dün sabah kamyonların trafiğe çıkış saatlerini denetledi. 
Polis, trafiğe çıkış saatlerine uymadığını belirlediği kamyonları trafikten men etti.
Lefkoşa’da, trafiğe çıkış saatine uymayan 6 kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem yapılırken, kamyonlar da trafikten men edildi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, trafik denetimlerinde kamyon araçların trafiğe çıkış saatleri kontrol ediliyor.
5 bin kg ve üzeri ağırlıktaki kamyonların sabah 07.00 ile 08.00 saatleri arasında trafiğe çıkması yasak. Söz konusu süre, kamunun mesaiye başlamasından 1 saat öncesi ve mesaiye başlama saatini kapsıyor.
Bu kurala rağmen dün sabah trafikte olan 6 kamyon sürücüsü tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, kamyonların tümü trafikten men edildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, 00:52
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