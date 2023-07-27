Güvenlik açısından önemli

‘Schengen Bilgi Sisteminin’ artık Güney Kıbrıs’ta da çalışır durumda olduğunu ve işlevinin AB mevzuatına dayandığı yazan Haravgi gazetesi, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Kukkidi’nin açıklamalarına yer verdi. Kukkidi; bunun sınır ötesi güvenlik yanı sıra, genel olarak ülkenin kolluk kuvvetleriyle denetim altında tutulmasını geliştirdiğini söyledi.

Sistemdeki geniş hacimli verilere artık Rum polisinin de erişebileceğini ve polislerin günlük kontrollerinde buna danışabileceklerini kaydeden gazete, SIS’in bir bilgi teati sistemi olduğunu ve bunun neredeyse son 30 yıldır Schengen bölgesindeki Avrupa ülkelerinde kullanıldığını ifade etti.

SIS’in temel amacının, anlaşmalı ülkeler arasında gerçek bir zamanda bilgi ve veri paylaşılması olduğunu kaydeden gazete, sistemin ortak bir veri tabanından oluştuğunu belirtti.

Haberde, polis ve sınır muhafızları gibi her anlaşmalı devletin makamlarının suç işlenmesi, araştırılması veya yasaların çiğnenmesiyle ilgili kişi veya nesnelerle ilgili bilgileri sisteme girdikleri, bunun akabinde de geriye kalan anlaşmalı devletlerin makamlarının bu verilere danışabilecekleri ifade edildi.

SIS’in işlevinin AB mevzuatına dayandığını ve bunun Avrupa Komisyonu’nun idari kararlarıyla düzenlenmekte olduğunu belirten gazete, tüm sistemin denetlenmesi ve değerlendirilmesinin sorumluğunun ise Avrupa Komisyonu'nda bulunduğunu yazdı.

SIS’deki kayıtlarla ilişkili faaliyetlerin koordine edilmesi ve bilgi değiş tokuşunun sorumlularının ise “SIRENE” (Supplementary Information Request at the National Entries) isimli ulusal departmanlar olduğunu kaydeden gazete, bu departmanların SIS verilerine erişimi olan her ülkede bulunduğunu, aynı zamanda “SIRENE” biriminin Avrupa Polis Teşkilatında (Europol) kurulu olduğunu da ekledi.