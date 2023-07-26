Adli denetimde ortaya çıktı

Lefkoşa’da 24 Temmuz akşamı gerçekleştirilen asayiş kontrollerinde ülkede kaçak yaşam süren Nijerya uyruklu 4 kişi yakalandı. Tutuklanan Olamide Odusola, Eather Waniyafiwani, Olamide Tosin Olatunde ve Opeyemi Adedamo dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, 4 zanlının ülkede kaçak kaldığı süreyle ilgili rakamları paylaştı.

Polis, 24 Temmuz 2023 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin asayiş kontrollerinde, zanlıların ülkede izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı Olamide Odusola’nın bin 394 gün, zanlı Eather Waniyafıwani’nin 2 bin 563 gün, zanlı Olamıde Tosin Olatunde’nin 44 gün ve zanlı Opeyemi Adedamol’un 297 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünü söyledi. Polis memuru, tutuklanan zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, yetkili makamdan izinsiz KKTC’de ikamet etme suçundan tutuklanan zanlıları yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.