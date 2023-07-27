Acı ama gerçek

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Yaşlılar için sokağa çıkan sivil toplum örgütü temsilcileri, insan onuruna yaraşır bir bakımın herkesin hakkı olduğunu vurgulayarak, yeni bakımevleri inşa edilmesini, var olanların da imkanlarının iyileştirilmesini talep etti.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin öncülüğünde dün Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık önünde eylem düzenlendi.

Hükümetin yaşlılar için kamu politikası geliştirmesi, 2024 bütçesinden bunun için kaynak ayrılması taleplerinin dile getirildiği eylemde, ekonomik krizin yaşlıları ve özel bakımevlerini ciddi şekilde etkilediği ifade edildi.

Sivil toplumdan, siyasi partilerden, kurum ve kuruluşlardan temsilci ve yetkililerin de katılarak destek verdiği eylemde, “Kimsesiz yaşlılar hastanelerde yapayalnız”, “İlaçsız kalmak ölümden beter”, “Vaat değil bakımevi istiyoruz” gibi dövizlerin taşındı. Sağlık Bakanlığı’ndan Başbakanlığa yüründü ve hükümetten talepler burada da dile getirildi.

Jenkins: Yaşlılarımız ölüp kurtulmak için dua ediyor

Sağlık Bakanlığı önünde basına açıklama yapan, uzun süredir ihmal ve istismar edilen yaşlıların sesi olmak için sokağa çıktıklarını söyleyen Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins, yaşlılarla ilgili verilen hiçbir sözün tutulmadığını savundu.

Jenkins, “Bu devlet kurulalı 49 sene oldu. 49 senede bir bakımevi yapılamadı. Bir bakımevi yapmaktan aciziz, bizim gerçeğimiz budur. Yoksul yaşlılarımız refakatçileri yok diye, devlet hastanelerinde yapayalnız kalıyor, ölüp kurtulmak için dua ediyor…” şeklinde konuştu.

“Özel bakımevlerinin durumunu içler acısı”

Özel bakımevlerinin durumunu “içler acısı” diye niteleyen Hatice Jenkins, hiçbir devlet desteği verilmeyen bu bakımevlerinde 5 bin TL sosyal yardım maaşı alan yaşlılara bakıldığını ancak bugün bir yaşlının bakım masrafının 15 bin TL civarında olduğunu söyledi.

Kaderine terk edilen özel bakımevlerini iyileştirmek için hiçbir adım atılmadığını da savunan Jenkins, devletin bakamadığı yoksul, engelli ve hasta yaşlıların buraya gönderildiğini söyledi.

Hangi örgütler destek veriyor?

Siyasi partilerden ve sivil toplum örgütlerinden eyleme destek

Hatice Jenkins, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin eylemine destek veren örgütleri "Akova Kadınlar Derneği, Alzheimer Derneği, Bağımsız Gençlik Derneği, Bağımsızlık Yolu, Cumhuriyetçi Türk Partisi, DAÜ-SEN, Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı, Evrensel Hasta Hakları Derneği, GÜÇ-SEN, Polifonik Korolar Derneği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Larnaka Türk Kadınlar Birliği, Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Kadın Merkezi Derneği, MASDER, Mağusa Kültür Derneği, Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği, Sol Hareketi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği" olarak belirtti.