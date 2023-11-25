Teminatla serbest

Aşırı derecede alkollü bir şekilde direksiyon başına geçerek, Çatalköy - Girne anayolunda bulunan banket içerisinde yürüyen 42 yaşındaki kadına çarpan ve ağır yaralanmasına neden olan Emre Şahin dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kaza esnasında 301 promil alkollü olduğu açıklandı. Kazada yaralanan Artene Gatmaitan’ın durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın önceki akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldiğini belirtti. Polis, 301 promil alkollü içki tesiri altında olan zanlının yönetimindeki GP 059 plakalı salon araçla Çatalköy - Girne anayolunda seyrederken, Ozanköy kavşağı Erdener Market önünde aynı istikamette seyreden araçları geçmek için bankete girdiğini ifade etti. Polis, zanlının banket içerisinde ilerlediği sırada bankette yürüyen Artene Gatmaıtan’a çarptığını kaydetti.

Kazada ağır yaralanan yaya Artene Gatmaitan’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydeden polis, hafif yaralanan araç sürücü Emre Şahin’in ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olduğunu, akabinde tutuklandığını söyledi.

Polis, cerrahi serviste tedavi altına alınan Artene Gatmaıtan’ın durumunun iyiye gittiğini, hayati tehlikesinin kalmadığını belirtti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

