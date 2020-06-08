Dünya genelinde tehlikeli artış

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 7 milyonu geçti, virüs nedeniyle 402 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte ABD'de 112 bin 119'a, İngiltere'de 40 bin 542'ye, Rusya'da 5 bin 859’a, İtalya'da 33 bin 899'a yükseldi. Öte yandan, Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte ABD'de 112 bin 119'a, İngiltere'de 40 bin 542'ye, Rusya'da 5 bin 859’a, İtalya'da 33 bin 899'a yükseldi. Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler, şöyle sıralandı:

"Fransa (153 bin 634), Şili (127 bin 745), Meksika (113 bin 619), Pakistan (98 bin 943), Suudi Arabistan (98 bin 869), Kanada (95 bin 57), Çin (83 bin 36), Katar (67 bin 195), Bangladeş (65 bin 769) ve Belçika (59 bin 226)."

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 402 bin 575 kişi hayatını kaybetti. Covid-19'a yakalanan 3 milyon 422 bin 299 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 175 bin 940 kişi tedavi görüyor.

ABD

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 771 artarak 112 bin 119'a yükseldi.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 836 artışla 1 milyon 990 bin 109'a ulaştı.

ABD'yi, 676 binden fazla vakayla Brezilya, 467 binin üzerinde vakayla Rusya ve 288 bin 390 vakayla İspanya izliyor. Salgından en fazla etkilenen New York'ta vaka sayısı 397 bin 810 kişi olarak kayda geçti, 30 bin 401 kişi hayatını kaybetti.

İtalya

İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 53 artarak 33 bin 899'a çıktı. Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 615'lik düşüşle 35 bin 262'ye geriledi. Bugüne kadar

Covid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 234 bin 998'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı 197 oldu.

İyileşenlerin sayısı dün 759'luk artışla 165 bin 837'ye çıktı. Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 53 daha artarak 33 bin 899'a yükseldi.

İngiltere

İngiltere'de virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 77 artarak 40 bin 542'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 77 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 40 bin 542'ye çıktı. Vaka sayısı ise 1326 artarak 286 bin 194'e ulaştı.

Son 24 saatte 142 bin 123 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 5 milyon 581 bin 73 oldu. İngiltere'de ilk kez günlük ölüm sayısı 100'ün altında kalsa da hafta sonları genellikle raporlamada yaşanan gecikme nedeniyle rakamların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

İngiltere, Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

Rusya

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 467 bin 673'e, ölü sayısı 5 bin 859’a yükseldi. Rusya virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 984 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 467 bin 673'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 134 artarak 5 bin 859’a, iyileşen sayısı 5 bin 343 artarak 226 bin 731'e çıktı. Rusya'da vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 2’de kalırken, yeni vakaların yüzde 38,5'inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1956 artarak 195 bin 17’ye, ölü sayısı 55 artarak 2 bin 919’a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 12 milyon 700 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 318 bin 846 kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

İran

İran'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 291'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde Covid-19 nedeniyle 72 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 8 bin 291'e ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 364 artarak 171 bin 789'a çıktığını aktardı.

Brezilya’da 904, Meksika’da 341 kişi öldü

Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 904, Meksika'da 341 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 904 artarak 36 bin 44'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 997 artışla 676 bin 494'e ulaştı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 341 artarak 13 bin 511'e yükseldi.

Ülkede Covid-19 vaka sayısı da 3 bin 593 artışla 113 bin 619'a ulaştı.

Özbekistan

Özbekistan'da virüs vakası sayısı 117 artışla 4 bin 181'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede halen 896 kişinin tedavisinin sürdüğü, 11 hastanın durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Ülkede salgının tespit edildiği ilk günden bu yana toplam 438 bin 602 kişinin karantinaya alındığı, bu kişilerden 394 bin 310'unun karantinadan çıkarıldığı belirtilen açıklamada, halen 44 bin 292 kişinin karantinada tutulduğu vurgulandı.

Mısır

Mısır'da, virüse yakalanan 32 kişi daha yaşamını yitirdi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 32 kişinin daha vefat ettiği ve toplam can kaybının 1198'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede 1497 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 32 bin 612'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 8 bin 538 olduğu bildirildi.

Açıklamada, en fazla vakanın Kahire, Giza ve El-Kalyubiye, en az vakanın ise Kızıldeniz, Matruh ve Güney Sina kentlerinde görüldüğü ifade edildi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede 57 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Başkent Seul’de 27, Incheon’da 6, Daegu ve Ulsan kentlerinde birer vaka görülürken, Gyeonggi, eyaletinde 19, Chung-buk eyaletinde ise bir vaka saptandı.

Kalan 2 vakanın sınır geçişlerinde saptandığı aktarılan ülkede, yeni can kaybı bildirilmedi.

Toplam Covid-19 vaka sayısının 11 bin 776’ya çıktığı Güney Kore’de bugüne kadar 273 kişi hayatını kaybetti.

