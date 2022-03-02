Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, dünden itibaren yürürlüğe giren elektrik zammına sert tepki gösterdi. Çağıner; eskisine göre elektriğe yüzde 300 oranında bir zammın geldiğine dikkat çekerek, bu kararı alanlara “gelin anahtarları size verelim otelleri siz yönetin” sözleriyle seslendi.

Türkiye’den, KKTC’ye ulaşımın çok pahalı olduğunu, yabancıların ise Larnaka’ya yöneldiğini belirten Çağıner, hem dışarıdan hem içerden ambargo uygulandığını belirterek “The end” sözleriyle turizmin bittiğini söyledi. Otellerin elektrik ücreti ödemediğine ilişkin iddiaları da yanıtlayan Çağıner “ Ödemeyen varsa niye kesmesinler” dedi.

Çağıner’den sert tepki

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, dün itibarı ile elektrik fiyatlarına yansıyan zamların sonrasında ülkede turizmi bitirmek üzere olduğunu ifade etti.

Tv2020’de Gündem Özel programına konuk olan Çağıner, yaptığı paylaşımda Pandemi, savaş ve pahalılığın turizmi bitirmek üzere olduğunu ifade ederek sezona girerken hem iki yıllık pandemi etkisini hem savaşın olası etkilerini hem de pahalılığı sektörün taşımasının imkansız olduğunu belirtti.

Çağıner, “Sayın Başbakan sıcak para diyor eldeki kuş teldeki kuş misali. Önce elinizde olan gelir getiren sektöre sahip çıkın elinizdekinden olmayınız” dedi.

Çağıner şunları söyledi:

“Girdi maliyetler uçtu, vergi maliyetlerinin de artması otelcilik sektörünün bittiğini gösteriyor. Devlet bu zamları yapıyorsa diğer yandan sektörlerin ayakta kalmasını sağlayacak adımlar atmalıdır. Bir ay içerisinde turizm sezonu başlıyor. Otellere bakım yapmamız lazım ancak zamlar ve girdi maliyetlerinin artmasından dolayı gerekli hazırlık yapılamayacak. Zaten tanıtım, pazarlama yok, üzerine bir de yüksek bir enerji maliyeti ortaya çıkıyor. Bu süreçte otelleri nasıl açık tutacağız, insanları nasıl istihdam edeceğiz, nasıl turizm yapacağız. Pandemi, savaş ve pahalılık turizmi bitirmek üzere. Sezona girerken hem iki yıllık pandemi hem savaşın olası etkilerini hem de pahalılığı turizm sektörünün taşıması mümkün değil. Sayın Başbakan sıcak para diyor eldeki kuş, teldeki kuş misali. Önce elinizde olan gelir getiren sektöre sahip çıkın.”

Ayrıcalıklı değiliz

Otellerin elektrik ücreti ödemediğine ilişkin iddiaları da yanıtlayan Çağıner “ Eğer oteller ödemeseydi kesmezler miydi? Bu elle tutulur bir söylem değil, kimse ayrıcalığa sahip değil. Zaten dışlanmış olan otelcilik sektörüne müsamaha gösterileceğini de sanmıyorum” dedi.

Birlik Başkanı Çağıner, “Eğer bu ülkede turizm para kazandırıyorsa o zaman sahip çıkılacak. Hangi gelirlerle giderler ödenecek. Oraya oturup zam yapmak marifet değil. Bu sektör pandemide batması ama bu zamlarla batar” şeklinde konuştu.

Ulaşım çok pahalı

Türkiye’den, KKTC’ye ulaşımın çok pahalı olduğunu, yabancıların ise Larnaka’ya yöneldiğini belirten Çağıner, hem dışarıdan hem içerden ambargo uygulandığını belirtti. Çağıner, turizmi kurtarmak ve ayakta tutmak için önlem alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022, 11:11