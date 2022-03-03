Halk korku içerisinde

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Başkent Kiev'de sirenlerin çalmasının ardından art arda patlamalar meydana geldi.

Kiev tren istasyonunun yakınında büyük bir patlama olduğu belirtildi. Ukrayna'dan yapılan açıklamada da, Kiev'in ısıtma hattının vurulduğu belirtildi.

Rusya'nın sık sık vurduğu Kiev'de halk, evlerini terk ederek güvenli gördükleri yerlere sığındı. Bazı kişiler kapalı otoparklara, bazıları da metro istasyonlarına gitti. O istasyonlardan biri, Kiev şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Dorohozhychi Metro İstasyonu oldu.

Başkente roket yağdı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarındaki en önemli hedef olan başkent Kiev’e saldırılar artarak devam ediyor.

Rusya, Kiev'e yönelik son saldırısında Kievliler için hayati öneme sahip olan ısıtma hatlarını vurdu.

Kiev’in batısındaki tren istasyonu yakınında bulunan merkezi ısıtma merkezine atılan roket ile Kiev’in birçok mahallesine ısıtma sağlanamayacağı ifade edildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko saldırıya tepki göstererek, “Kiev’i dondurmak istiyorlar. Tren istasyonu yakınındaki büyük bir ısıtma ana hattı saldırıyla tahrip edildi” dedi.

Birçok ev yerle bir oldu

Ukrayna’nın Jitomir kenti de Rusya saldırılarının hedefinde. Dün akşam saatlerinde düzenlenen roketli saldırıda en az 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda birçok ev yerle bir oldu.

21 çocuk 2 bini aşkın sivil öldü

Ukrayna kamu denetçisi, Rusya'nın saldırılarında şu ana kadar 21 çocuğun öldüğünü, 55 çocuğun yaralandığını açıkladı. Ukrayna Acil Durum Servisi de Rusya'nın saldırmaya başladığı 7 gün içerisinde Ukrayna'da 2 bini aşkın sivilin öldüğünü açıkladı.

Covid-19 hastaları için yeterince oksijen yok

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko, hastanelerdeki Covid-19 hastaları için yeterli oksijen bulunmadığını duyurdu. Liashko, "Tıbbi yardım için insani koridorlar açmaya çalışıyoruz. Eczane ve ilaç dağıtımında sorunlar yaşıyoruz" dedi.

‘Üçüncü dünya savaşı’ mesajı

Rusya-Ukrayna savaşının 7’nci gününde Moskova’dan endişe verici bir açıklama geldi.

Rus haber ajansı RIA’nın “son dakika” ibaresiyle servis ettiği açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ilk kez “üçüncü dünya savaşı” ibaresini kullandı.

Lavrov, olası bir üçüncü dünya savaşının yaşanması durumunda bunda nükleer silahlar kullanılacağını ve bu savaşın yıkıcı sonuçları olacağını söyledi.

Geçen haftadan beri Ukrayna’nın farklı bölgelerine saldıran Rusya’nın dışişleri bakanı, Kiev yönetiminin nükleer silahlara erişmesi durumunda “Rusya gerçek bir tehlikeyle yüz yüze gelecektir” dedi.

ABD istedi görüşme ertelendi

Lavrov, Ukrayna’yla gerçekleşmesi beklenen ikinci tur görüşmelere ilişkin olarak da “Ukrayna tarafı görüşmeleri, ABD'nin bu yöndeki emri nedeniyle erteliyor” dedi.

Görüşme bugün

Bu arada dün yapılması beklenen ancak ertelenen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bugün Belarus sınırındaki Brest'te bir araya geleceği duyuruldu.

Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, gazetecilere, Belarus’un Ukrayna ve Polonya’ya sınır şehri olan Brest’in Belovejsk Ormanı bölgesinde açıklama yaptı.

Ukrayna heyeti ile anlaştıkları üzere müzakerelerin yapıldığı yere ulaştıklarını belirten Medinskiy, bir önceki turda müzakerelerde bulunduklarını ve bir an önce ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Rusya’nın önerilerini sunduklarını hatırlattı.

498 Rus askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ile savaşta Rus askerlerinden 498'inin yaşamını yitirdiğini ve 1597'sinin yaralandığını bildirdi.

Başkent Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Konaşenkov, "Krasnıy Liman (Kızıl Liman), Torsk, Kreminna, Varvarovka, Borovenki yerleşim birimleri kontrol altına alındı" dedi.

Ukrayna'nın Mariupol kentinin kuşatıldığını aktaran Konaşenkov; başkent Kiev, Harkiv ve Mariupol kentlerindeki sivillerin oluşturulan güvenli koridorlardan çıkabileceğini söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna tarafının Harkiv kentinde bulunan Hindistanlı öğrencilerin tahliyesine izin vermediğini ileri sürdü.

