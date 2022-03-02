Haberi yokmuş

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a 16 Şubat 2022 tarihinde turist olarak gelen Kırgızistan uyruklu Nurbek Turdumanbetov, Girne’de bir casinoda sahte parayla oyun oynamak isteyince yakayı ele verdi.

Casino görevlileri tarafından fark edilen zanlı polise teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlının kasa görevlisine 450 sahte dolar verip, oyun fişi aldığı belirtildi. Zanlının kaldığı otel odasında yapılan aramada ise 43 adet 50’lik, 14 adet 100’lük banknotlar halinde toplam 3 bin 300 sahte dolar ele geçirildiği açıklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ifadesinde dolarları İstanbul’da bozdurduğu Eurolara karşı aldığını, sahte olduğunu bilmediğini söylediği aktarıldı.

Odasından da sahte para çıktı

Soruşturmayı yapan polis, önceki gün saat 01.00 sıralarında Girne’de bir casinoya müşteri olarak giden zanlının, kasa görevlisine her biri 50’lik banknotlar şeklinde 450 dolar sahte para verip, oyun fişi aldığını söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını, kaldığı otel odasında arama yapıldığını açıkladı. Polis, yapılan aramada 43 adet 50'lik ve 14 adet 100'lük banknotlardan oluşan toplam 3 bin 550 sahte dolar daha bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, bulunan paraların PGM Sahtecilik Şubesi’nde inceleneceğini ifade etti.

Zanlının sözlü beyanında dolarları Türkiye’den temin ettiğini söylediği ancak henüz yazılı ifade vermediğini belirten polis, soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Polis, söz konusu casinodan incelenmek üzere güvenlik kamerası görüntülerini aldıklarını belirtti. Polis memuru, zanlının başka yerlerde de sahte para tedavüle sürüp sürmediğinin araştırılacağını ifade ederek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, söz hakkı verilen zanlı, “İstanbul’da 3 bin Euro bozdurdum. Karşılığında dolar aldım. Sahte olduğunu bilmiyordum” iddiasında bulundu.

Polisten sahte para uyarısı

Bu arada Polis Basın Subaylığı, zanlının tasarrufunda ele geçirilen doların seri numaralarını paylaştı.

Polis, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ve 100’lük ABD Doları” bulunduran banka, döviz şirketi, finans kuruluşu, market ve vatandaşlarla, para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olması ve şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri uyarısında bulundu.