Planı tutmadı

Kuzey Kıbrıs’a iki hafta önce turist vizesiyle giriş yapan Murat Ötre, çeşitli markalara ait iş aletlerini orijinal fiyatına satmak isterken suçüstü yakalandı. Zanlının tasarrufunda birçok markaya ait iş aletleri ele geçirildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ifadesinde ülkeye geldikten sonra birçok eşya sattığını söylediği aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 28 Şubat 2022 tarihinde saat 13.30 sıralarında Kızılbaş’ta bulunan Oral Güvenlik Sistemleri isimli iş yerine giden zanlının orijinal olmayan elektronik eşyaları satmaya kalkıştığını söyledi. Polis, hileli satış yapmaya çalışan zanlının iş yeri işletmecisi Metin Oral’dan para almaya çalıştığı sırada tespit edilerek suçüstü tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının tasarrufunda 2 adet Bosch marka kırıcı delici matkap, 2 adet Still marka ağaç kesme makinesi, bir adet Makita marka kırıcı delici matkap ve bir adet yine Bosch marka spiralın emare olarak alındığını aktardı.

Polis memuru, zanlının 15 gün önce KKTC’ye geldiğini ve başka ürünler de sattığını beyan ettiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.