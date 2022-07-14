Toplum tedirgin

Son zamanlarda hırsızlık başta olmak üzere adli suçlardaki artış vatandaşları tedirgin ediyor. Mahkeme koridorlarına neredeyse her gün uyuşturucu, hırsızlık, taciz, yaralama gibi suçlar yansıyor. Toplumda yaşanan endişe birçok mecrada yüksek sesle dillendirilirken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar eski güvenli günleri özlediklerini söyledi. “Eski zamanlarda kapımız, penceremiz açık yatıyorduk, şimdi kilit kilit üstüne vuruyoruz” diyen vatandaşlar, yetkililerden daha fazla denetim yapmasını, okul bahanesi ile ülkeye gelenlerin kontrol altında olmasını talep ediyor. Özellikle Afrikalıların çok fazla suça karıştığını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden ülke huzuru ve güvenliği için çözüm üretmesini istiyor.



Vatandaşlar ne dedi…?



Bekir Ercen

“Daha önce kendimizi bu ülkede güvende hissediyorduk ancak şu anda hiç de güvende değiliz. Hırsızlık, uyuşturucu gibi suçlar ve ekonomik açıdan yaşananlar güvende olmadığımızı gösteriyor. Son zamanlarda tecavüz ve hırsızlık olaylarında bir artış var gibi görünüyor. Evlerimizde artık eskisi gibi rahat değiliz. Kilit üstüne kilit vurarak uyuyoruz. Yetkililerden bu noktada çok beklentilerimiz var. Ben yaklaşık 30 yıldır aynı idarecileri görüyorum ve artık değişmelerini istiyorum. Daha çağdaş daha genç insanlara bu ülkenin yönetimini bırakmalarını talep ediyorum.”



Caner Karabalık

“Eskiden kapımızı penceremizi açık bırakıp bir yere gitsek kimse kafasını çevirip bakmazdı ancak şimdilerde kilit üstüne kilit vurulan evlerde bile hırsızlıklar yaşanıyor. Bu ülkede kendimizi güvende hissetmiyoruz. Son zamanlarda her türlü adli olayla hemen hergün karşılaşıyoruz. Hırsızlık, bıçaklama, taciz, tecavüz gibi olayları çok daha fazla duymaya başladık. Eskiden bu tür olayları görmez duymazdık. 80’ler, 90’lara kadar bu tür olaylar yoktu ancak ondan sonra bu güne kadar her gün alışık olmadığımız adli olaylar yaşıyoruz. Bu noktada yetkililerden bir icraat göremedik. Yetkililer ancak da görevden alıp görev ataması yapıyor ve bu sorunlarla kimse ilgilenmiyor.”



İsmail Bayraktar

“Son zamanlarda adli olaylarda artış yaşansa da geçim derdinde olduğumuz için ekonomiye odaklandık. Ekonomik sıkıntılar yaşanmaya devam ederse geçim derdinde olan insanlar suç işlemeye meğillenebilir. Bu gibi olayların yaşanmaması için hükümet edenlerin acil önlemler alması, piyasayı ucuzlatması ve insanların hayatlarını iyi şekilde idame ettirecek çözümler üretmesi gerekiyor.”



Osman Iravul

“Daha önce Lefkoşa’da kalıyordum … Lefkoşa’ya iki saat uzaklıkta bir yerde kalıyorum. Şu anda kaldığım yerde dağların ovaların içinde kendimi güvende hissediyorum ancak Lefkoşa’ya geldiğimde kendimi hiç güvende hissetmiyorum. Daha önce ırkçılık yapanları yadırgardım ancak şu anda görüyoruz ki her olayın içinde Afrikalılar var. Adli haberleri takip ediyorum ve her olayda Afrikalılar mutlaka vardır. Bu noktada en büyük suç üniversitelerindir. Üniversiteler para kazansın diye halk huzursuz oluyor. Ben eskiden eşimi evde bırakıp, evden ayrılıyordum ancak şimdi eşim evde yalnız kalmaktan korkuyor. Ülkeye giren kişiler sonrasında da denetlenerek suçlar biraz da olsa önlenebilir.”



Abdurrahman Çevik

“Eskiden bu ülkede kendimi güvende hissediyordum ancak şimdi çok da güvende değiliz. Eskiden kapı pencere açık kalsa hiçbir şey olmazken şu anda cebimizdeki eşyamız veya paramız dahi tehlike altında. Son zamanlarda daha çok hırsızlık olaylarını duyuyoruz. Bu noktada yetkililerin ülkeye girişleri daha sıkı denetimlerle sağlamalıdır. Suç işleyen insanlar hemen torpillerini devreye koyuyor ve serbest kalıyor. Bu şekilde olmamalı. Hem son zamanlarda Türkiye’den gelenler hem de üçüncü ülke vatandaşlarının çok daha fazla suça karıştığını görüyoruz.”



Ekrem Akil

“Ülkede kendimizi güvende hissetmiyoruz. Burada çok fazla Afrikalı var ve bunların daha fazla suça karıştığını görüyoruz . Son zamanlarda uyuşturucu suçunda artış gözlemliyorum. Ben bu ülkede doğdum büyüdüm böyle bir durumla karşılaşmadım. Yapılması gereken çok çalışma var ancak bu işe el atan yok ancak acilen bir önlem alınmalıdır.”

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022, 09:10