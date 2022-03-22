Yine kar yağacak

Soğuk hava Kıbrıs adasında etkili olmaya devam ediyor. Hem kuzeyde hem güneyde etkili olan soğuk hava nedeniyle kar yağışı bekleniyor.

KKTC Meteoroloji Dairesi son 46 yılın en soğuk mart ayının yaşandığını belirtirken, havanın önümüzdeki günlerde soğuk ve Cuma gününe kadar yağmurlu olacağını, dağlık kesimlerde ise kar yağacağını bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nin 22 -28 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre, Cuma gününe kadar hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 10 - 13 santigrat derece dolaylarında seyredecek; sonraki günlerde ise 16- 19 santigrat derece olacak. Bugün, yarın ve Perşembe günleri sabah saatlerinde don olayı da bekleniyor.

Cuma günü hava sıcaklığı yaklaşık 3 derece artacak ve Pazar gününe kadar açık ve az bulutlu geçecek.

Rüzgar ise periyodun ilk günleri Güney ve Doğu, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Trodos dağları beyaza büründü

Kuzeyde olduğu gibi güneyde de soğuk hava etkisini sürdürürken, Trodos Dağları’nda, yoğun kar yağışı gerçekleşti.

Rum haber kaynaklarına göre; polis yoğun kar yağışı nedeniyle, Trodos’a giden yolların, sadece 4X4 araçlar ile lastik zinciri bulunan araçlar için açık olduğunu duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2022, 11:05