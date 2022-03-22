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‘Hedef operasyonu’

Lefkoşa’da bir eve baskın düzenleyen polis 170 gram uyuşturucu ele geçirdi

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‘Hedef operasyonu’

Lefkoşa’da gerçekleştirilen ‘Hedef’ operasyonunda 170 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 5 bin 95TL, 220 ABD doları ve 10 Euro da ele geçirildi. Tutuklanan yabancı uyruklu U.B.E.’nin (E-33) bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi. 
Polis Basın Bülteni’ne göre, önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, U.B.E.’nin (E-33) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tasarrufunda toplam 170 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 95TL, 220 ABD doları ve 10 Euro bulunarak emare olarak alındı. U.B.E tutuklandı. 

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