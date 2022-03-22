‘Hedef operasyonu’

Lefkoşa’da gerçekleştirilen ‘Hedef’ operasyonunda 170 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 5 bin 95TL, 220 ABD doları ve 10 Euro da ele geçirildi. Tutuklanan yabancı uyruklu U.B.E.’nin (E-33) bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, U.B.E.’nin (E-33) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tasarrufunda toplam 170 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 95TL, 220 ABD doları ve 10 Euro bulunarak emare olarak alındı. U.B.E tutuklandı.
Lefkoşa’da gerçekleştirilen ‘Hedef’ operasyonunda 170 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 5 bin 95TL, 220 ABD doları ve 10 Euro da ele geçirildi. Tutuklanan yabancı uyruklu U.B.E.’nin (E-33) bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.
YORUM EKLE