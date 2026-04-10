Üç öğrenci yaralandı

Gazimağusa’da, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kampüsü içerisinde meydana gelen trafik kazasında üç yaya yaralanırken, araç sürücüsü tutuklandı. Kazada yaralanan 3 öğrencinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Polis açıklamasına göre; kaza dün saat 13.30 sıralarında, DAÜ kampüsü içerisinde bulunan Albert Einstein Sokak üzerinde meydana geldi.

Demir Gener (E-20) yönetimindeki PY 592 plakalı salon araç ile diğer araçlara ve yayalara tehlike teşkil edecek şekilde kuzey istikametine doğru tehlikeli sürüş yaparak seyrettiği sırada, yolun solundan dışarıya çıktı. Yolun solundan çıkan araç, kaldırıma ve Necat Şenkurt (E-19), Enver Aydener (E-19) ile İbrahim Efe Buldu’ya (E-18) çarptıktan sonra yol kenarında bulunan bir bahçe içerisine girdi ve burada bulunan perforje demirlere çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan öğrenciler olay yerine çağrılan ambulanslarla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde Enver Aydener’in sağ kolunda kırık, Necat Şenkurt’un ise sağ ayak topuğunda kırık tespit edildiği açıklandı. İbrahim Efe Buldu’nun da yaralandığı ve diğer yaralılarla birlikte tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Polis, olayın ardından sürücü Demir Gener’in “tehlikeli araç kullanma ile trafik kazası yapma” suçlarından tutuklandığını bildirdi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.