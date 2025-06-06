Gider oran yüzde 72

KKTC Merkez Bankası, 2025 yılının birinci çeyreğine ilişkin bülteni yayımladı. 2025 mali yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, KKTC bütçe gelir toplamında yüzde 65,4, gider toplamında ise yüzde 72,3 artış oldu. Bütçe gelirleri ve bütçe giderleri 2025 yılı birinci çeyreğinde sırasıyla 25.457,8 ve 23,750,2 milyon TL olarak gerçekleşti. 2024 yılının birinci çeyreğinde 1.607,3 milyon TL fazla veren bütçe, 2025 yılının aynı döneminde 1.707,6 milyon TL fazla verdi. 2024 yılının tamamında elde edilen 75.616,8 milyon TL tutarındaki bütçe gelirleri toplamının yüzde 20,3’ü birinci çeyrek içinde tahsil edilmişti. 2025 yılının tamamında elde edilmesi öngörülen 127.691,3 milyon TL tutarındaki bütçe gelirlerinin ise yüzde 19,9’u birinci çeyrek içinde tahsil edildi. 2025 yılı birinci çeyreği sonunda DİBS ve KVA yolu ile oluşan toplam iç borç stoku 7.921,1 milyon TL oldu. 2024 yıl sonunda DİBS ve KVA yolu ile oluşan toplam iç borç stoku 6.079,6 milyon TL olarak gerçekleşti. 2025 yılı birinci çeyreği sonu itibarıyla DİBS stoku 4.861,3 milyon TL, KVA bakiyesi ise 3.059,8 milyon TL olarak belirlendi. Yapılan açıklamada, “2025 yılı birinci çeyreği itibarıyla Türk Lirası DİBS stoku 970 milyon TL olup, tamamı Hazine’ye aittir. 2025 yılı birinci çeyreği itibarıyla yabancı para DİBS stokunun; 3.702,5 miyon TL’si Hazine’ye, 143,1 milyon TL’si Toprak Ürünleri Kurumu'na (TÜK) ve 1.015,7 milyon TL’si ise Doğu Akdeniz Üniversitesi‘ne (DAÜ) aittir. 2025 yılı birinci çeyreği itibarıyla yabancı para cinsinden DİBS stoku 85.895.744 ABD doları ve 16.750.000 İngiliz Sterlini seviyesindedir”denildi.

Bankacılık sektörü

Bültende, bankacılık sektörünün aktif toplamının, 2025 yılının mart ayı sonunda aralık ayına göre yüzde 10,39 artarak 363.737,5 milyon TL’ye yükseldiği; 2025 yılının ocak ayında, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla hava ve deniz yolu ile ülkeye giren yolcu sayısının yüzde 29,6 artış göstererek, 136.905 kişiden 177.404 kişiye ulaştığı; 2025 yılının ilk çeyreğinde enflasyonun, ocak, şubat ve mart aylarında bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 2,02, yüzde 2,16 ve yüzde 4,28 olarak gerçekleştiği açıklandı. 2024 yılı ekim ayı itibarıyla 159.321 olan sosyal sigortalara kayıtlı çalışan sayısının, 2025 yılı ocak ayı itibarıyla 159.510 seviyesine yükseldiği ifade edilen bültende 2025 mali yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, KKTC bütçe gelir toplamında yüzde 65,4, gider toplamında ise yüzde 72,3 artış olduğu da belirtildi.

En fazla artış ulaşımda

2025 yılının ilk çeyreğinde enflasyon, Ocak, Şubat ve Mart aylarında bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 2,02, yüzde 2,16 ve yüzde 4,28 olarak gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde aylık enflasyon sırasıyla yüzde 3,84, yüzde 4,59 ve yüzde 6,91 olarak kayda geçti. 2025 yılı ilk çeyreğinde yüzde 2,82 olan ortalama aylık enflasyon, 2024 yılı ilk çeyreğinde ortalama yüzde 5,11 seviyesinde gerçekleşti. 2025 yılı Mart ayında yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu harcama grupları sırasıyla, yüzde 105,61 ile eğitim, yüzde 72,70 ile sağlık ve yüzde 68,94 ile haberleşme kalemleri oldu. 2025 yılı Mart ayı sonu itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,45 ile en düşük artışı yaşayan kalem ulaştırma oldu.

