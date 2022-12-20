Trafikte keşmekeş

Hamit ER

Lefkoşa’da sabah ve akşam saatlerinde tam anlamıyla bir trafik kaosu yaşanıyor. İşe gidiş saati 08.00-09-00 ile mesai bitimi olan 16.30-17.00 saatleri arasında özellikle Gönyeli Çemberinde, Dr. Fazıl Küçük Bulvarında ve Bedrettin Demirel Caddesinde uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Gönyeli’den Lefkoşa’ya gidiş normalde 10 dakikayı bulmazken, bu süre trafik nedeniyle yarım saate çıkabiliyor.

Aynı zamanda Bakanlık ışıkları olarak bilinen bölgede de aynı keşmekeş yaşanıyor. Neredeyse kişi başına bir aracın düştüğü 382 bin nüfusluk küçük ülkemizde büyük kentleri aratmayan trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Vatandaş isyan ediyor

Yollarda saatlerce beklemek zorunda kalan vatandaşlar, bir de trafik kurallarına uymayan bazı sürücülerin trafiği daha da kilitleyen ve can güvenliğini tehlikeye atan kuralsız davranışları nedeniyle isyan noktasına geliyor.

Lefkoşa’da kritik noktalarda günün koşullarına uygun teknolojik yöntemlerin kullanılmasını isteyen vatandaşlar, trafik sorununun bir nebze de olsa azaltılabileceğini ifade ediyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022, 10:38