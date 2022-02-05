642 hasta iyileşti

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 15 bin 591 test yapıldı, 543 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi vefat etti, 642 hasta ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 117 bin 45 test sonucu 2 bin 907 yeni vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kuzeyde hayatını kaybeden kişinin Acil Durum Hastanesi'nde tedavi gören 65 yaşındaki Günay Özdemir olduğu belirtildi.

15 bin 591 test yapıldı

KKTC Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgını ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte yapılan 15 bin 591 test sonucunda 543 pozitif vakaya rastlandı. Covid-19’a bağlı olarak 1 kişi daha vefat ederken, 642 kişi iyileşip taburcu edildi.

Vakalardan 226 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 147 kişi Gazimağusa, 27 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 12 kişi ise Lefke Bölgesi'nden tespit edildi.

Tedavisi devam eden 5 bin 275 vakadan 72’si Pandemi Merkezi’nde, 11’i ise yoğun bakımda bulunuyor.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 15.591

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 543

Ülke dışından gelen vaka sayısı: 0

Yerel vaka sayısı: 543

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 642

Dün kaybedilen hasta: 1

Yapılan toplam test sayısı: 5.443.948

Toplam vaka sayısı: 57.581

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 52.132

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 5275

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 72

Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 5191

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 176

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 11

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1531

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 457

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 432

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3774

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 122188

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 117 bin 45 test sonucu 2 bin 907 yeni vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre toplam vaka sayısı 266 bin 823'e, toplam can kayıpları 740'a yükseldi. 61'inin durumu ciddi olmak üzere 218 kişi hastanede tedavi görüyor.

Rum Sağlık Bakanı Corona’ya yakalandı

Bu arada dün tespit edilen vakaların arasında Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipendalas’ın da olduğu bildirildi.

Rum haber kaynakları Mihalis Hacipendalas’ın test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Bakanın evde karantinaya girdiği de açıklandı.