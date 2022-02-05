‘Corona’ arası

Lefkoşa’da üç ayrı iş yerinin kundaklanması olayında azmettirici olduğu iddiasıyla 13 Aralık 2021 tarihinde ülkeye giriş yaparken gözaltına alınan ve 7 gün süren soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler hakkındaki yargı süreci devam ediyor. Sanık Bahçeciler, ön duruşma amacıyla dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada savcı Hasan Boşnak, King Oto Kundaklanması ile ilgili şikâyetçi olan Halil Kahraman’ın dosyasının yapılacağını belirtti.

Savcı Boşnak, mahkemede ifade verecek olan soruşturma memurunun test sonucunun pozitif çıktığını ifade ederek, davanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti.

Enver Bahçeciler’in avukatları Süleyman Dolmacı ve Betül Ciyaslıoğlu, itiraz etmedi.

Yargıç Hazal Hacımulla, davayı 8 Şubat’a erteledi ve Enver Bahçeciler’in tutukluluğunun devamına emir verdi.

Davanın geçmişi

Lefkoşa’da 19 Şubat 2016 tarihinde King Autos, Özmerhan Group ve Opel Plaza isimli üç işyerinde eş zamanlı meydana gelen kundaklama olayıyla ilgili suçu bizzat işleyen 7 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma aşamasında Bahçeciler’in ismi ortaya atılmıştı.

O dönem Bahçeciler yurt dışına gitmişti. Aranan şahıs ilan edilen Bahçeciler’in alacak-verecek meselesi yüzünden kundaklama emri verdiği iddia edilmişti.

Ayrıca olayla ilgili tutuklu yargılanan sanıkların davasında tanık olarak dinlenen Opel Plaza sahibi ve Özmerhan Group yönetim kurulu başkanı Ömer Arhun, Enver Bahçeciler ile bir dönem iş yaptıklarını daha sonra aralarının açıldığını anlatmıştı.

Arhun, “Bahçeciler ile aramız alacak verecek meselesi yüzünden açıldı” demişti.

Meseleyle ilgili azmettirici olarak aranan Bahçeciler yurt dışına gitmişti. Bahçeciler, 13 Aralık 2021 tarihinde ülkeye giriş yaparken gözaltına alınmış ve 7 gün süren soruşturmanın ardından yargılanmak üzere 21 Aralık’ta cezaevine gönderilmişti.

