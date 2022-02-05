Tümü karantinada

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipler tarafından, Gazimağusa ve Derince’de düzenlenen operasyonda önceki gün yakalanan ve tasarruflarında toplamda 140 gram uyuşturucu madde ele geçirilen Saifeldeen Momamedkhadir, Amal Mahmoud Altantamy, Mohammad Osama Nabi ve Kardelen Çetin’e PCR testi yapıldı. Zanlılardan 2’sinin test sonucu pozitif çıkınca 4’ü de karantinaya alındı. Bu nedenle zanlılar dün mahkemeye getirilmezken, gıyaplarında duruşma yapıldı. Zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını isteyen polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Seyir halinde tespit edildi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 2 Şubat 2022 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Gazimağusa’da, önceden uyuşturucu suçu işleyen Saifeldeen Momamedkhadir’in şüpheli vaziyette yürüdüğünün tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının yanına gittikleri zaman koşarak uzaklaşmaya çalıştığını belirtti.

Polis, zanlının makul güç kullanılarak alıkonulduğunu ve üzerinde yapılan aramada montunun ceplerinde 7 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Zanlının, ısrarla adresini söylemediğini ancak yapılan araştırma sonucu ikametgahının belirlendiğini belirten polis, eve gidildiği zaman zanlının sevgilisi olan Amal Mahmoud Altantamy’nın tespit edildiğini ve meselede bağlantılı olabileceği şüphesi ile gözaltın alındığını belirtti.

Polis, zanlıdan elde edilen soruşturmada, yakalanmadan önce 133 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi, Derince köyünde ikamet eden Mohammad Osama’ya verdiğinin belirlendiğini aktardı. Polis, Derince köyüne gittiklerini, zanlı Mohammad Osama’nın, sevgilisi Kardelen Çetin ile birlikte araç içerisinde seyir halinde tespit edildiğini ifade etti.

Evin bahçesine girdiler

Dur ihtarı yapıldığını ancak Osama’nın, araç ile hızla uzaklaşmaya çalıştığı esnada bir evin bahçe duvarını kırarak içeri girdiğini anlatan polis, Kardelen Çetin’in, elinde bulunan siyah renk çantayı dışarı attığının görüldüğünü söyledi. Polis, çantada yapılan arama sonucu 133 gram uyuşturucu maddenin bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını ifade eden polis, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.