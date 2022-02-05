Emir üzerine vurdu

Suna ERDEN

Girne’de 31 Ocak günü Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’a silahlı saldırı düzenleyen

27 yaşındaki Kamil Sezgin ile suç ortakları olduğu iddia edilen Mehmet Bahçeci ve Servet Genç, polisin başarılı operasyonu sonrasında yakalandı. Girne polis ekiplerinin başarısı kamuoyunda büyük takdir topladı.

Elde edilen bilgilere göre; emir üzerine Türkiye’nin Elazığ ilinden 17 Ocak 2022 tarihinde KKTC’ye gelen tetikçi Kamil Sezgin, Girne’de Servet Genç ile Mehmet Bahçeci’nin evinde misafir oldu. Tetikçi Sezgin ilk işi olarak motosiklet satın alıp keşfe başladı. Sezgin, olaydan önce ve olay günü Akacan’ın Ozanköy’deki evinin çevresinde keşif yaptı. Motosikletle çevreyi gezen Sezgin, bu esnada kaskı başından hiç çıkarmadı.

3 gün saklandı

Olay günü Akacan’a 4 el ateş açan Sezgin, iki kurşunu yakın mesafeden isabet ettirdikten sonra motosikletine binip kaçtı.

Sezgin, Alsancak’ta kiralanan bir evde gizlenmeye başladı. İddiaya göre; son 3 gündür hiç dışarı çıkmayan Sezgin’e Mehmet Bahçeci ile Servet Genç yemek taşıdı.

Olayın ardından tüm çevre kamera ve mobesse görüntülerini titizlikle inceleyen polis, başında kaskla iki gün üst üste Akacan’ın evinin yakınlarında motosikletle dolaşan zanlıdan şüphelendi. Genel bir eşkal belirleyen polis, motosikletin gidiş-geliş güzergâhlarını belirledi. Motosikletin izini sürerek Alsancak’a ulaşan polis, bazı görgü tanıklarının ifadelerini de dikkate alarak, tetikçinin kaldığı evi bulup önceki akşam baskın yaptı.

Eve yapılan baskın esnasında Sezgin’in yanı sıra Servet Genç ve Mehmet Bahçeci de tespit edildi.

Silah aynı, tetikçiler farklı

Tetikçinin kullandığı silah henüz bulunamazken, olay yerindeki boş kovanlardan, tabancanın

7 Temmuz 2021 tarihinde Bulut Akacan’a ait Farinelli barda havaya ateş açılması olayında da kullanıldığı tespit edildi.

Buraya ilk gelişi

Ancak silah aynı olsa da her iki olaydaki tetikçilerin farklı olduğu bilgisi elde edildi. Kamil Sezgin’in saldırı için ilk kez adaya geldiği bilgisi elde edildi.

Suç ortakları aranıyor

Olayla ilgili soruşturma sürerken, zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada suçun işlenmesine yardım eden 4 kişinin ve olayda kullanılan silahın arandığı belirtildi.

Girne Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Üzeyir Koçer, Kamil Sezgin’in 31 Ocak 2022 tarihinde Ozanköy’de Mehmet Akacan’a ait evin avlusuna girerek pusuya yattığını söyledi.

Polis, zanlının bir süre sonra eve girmek üzere olan Akacan’a 2 el ateş açtığını açıkladı. Polis, açılan ateş nedeniyle Akacan’ın yere yattığını, zanlının yaklaşarak, yakın mesafeden 2 el daha ateş ederek sol ayağından yaraladığını ifade etti. Koçer, Akacan’ın ayak kemiklerinin kırıldığını söyledi.

Boş kovanlar emare alındı

Müfettiş muavini Koçer, olay yerinde yapılan incelemede 9 mm tabancaya 4 adet ait boş kovan ve bir adet canlı mermi bulunduğunu söyledi.

Koçer, yapılan araştırma sonucu saldırıda kullanılan silahın 7 Temmuz 2021 tarihinde Farinelli barda havaya ateş açılması olayında da kullandığını belirtti.

Polis, incelenen kamera görüntülerinde zanlının olay günü ve öncesinde Akacan’ın evinin çevresinde motosikletle gezerek keşif yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Koçer, zanlının olay yerine gidiş-gelişini incelediklerini, Alsancak’ta kaldığı evde tespit edildiğini, tutuklandığını söyledi.

Koçer, olayda kullanılan silahın ve zanlının giydiği kıyafetlerin arandığını, suçun işlemesi için olanak sağlayan şahısların arandığını belirterek, Sezgin’in 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.