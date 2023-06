Tümü itlaf edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bir ağılda çiçek hastalığına rastlanan Hamitköy’de kayıtlı bulunan tüm küçükbaş hayvanların koruyucu olarak aşılanmasına başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 13 Haziran’da Veteriner Dairesi’ne gelen ihbar üzerine, Hamitköy’de hayvancılık yapan bir şahsa ait hayvanlardan alınan kan numunelerinin test edilmesi sonucunda çiçek hastalığına rastlandı. İlgili işletmede bulunan ve hastalık semptomu gösteren 6 (altı) küçükbaş hayvanın itlaf edilirken, işletmede bulunan ancak semptom göstermeyen 110 (yüz on) küçükbaş hayvana çiçek hastalığına karşı koruyucu aşılama yapıldı.

Hayvan Sağlığı Yasası tahtında Hamiköy’de tedbir amaçlı 2 aylık süre için karantina tedbirleri alındı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu.

Bölgeden kesim maksadıyla çıkış yapacak küçükbaş ve büyükbaş hayvanların, en yakındaki KamKam Mezbahası’nda sadece Cuma günü kesimi yapılacak. Bölgede tespit edilen hastalığın Gazimağusa’da uygulanan karantina kurallarını ihlal eden üretici ve canlı hayvan alım-satımı yapan bir kişi tarafından bulaşmış olduğu tespit edildi.

Karantina tedbirlerine ve hayvan nakil işlemi kurallarına uymayan kişilere idari para cezası uygulandı ve ileri tahkikat amaçlı polise gerekli şikayet yapıldı.

Karantina ve hastalıkla mücadele tedbirleri kapsamında hemen bugün Hamitköy’de kayıtlı bulunan tüm küçükbaş hayvanların koruyucu olarak aşılanmasına başlandı. Koruyucu aşı uygulanan hayvanların et ve sütlerinin tüketilmesi insan sağlığı açısından risk oluşturmayıp, halkın hayvansal gıda ürünlerini tüketmekte her hangi bir tedirginlik yaşamasına gerek olmadığı belirtildi.