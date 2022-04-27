Tümü serbest kaldı

Suna ERDEN

Lefkoşa Fuar Alanı’nda alacak-verecek meselesini konuşmak için bir araya geldikleri 2 kişiyi ciddi bir şekilde darp ettikleri, silah zoruyla her biri 15 bin lira değerinde olan cep telefonlarını çaldıkları iddia edilen Birdağ Yurdaışık, Serhat Aydemir, Ferman Zelal Duman, Adnan İnaç ve İsmail Caran hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı. Mahkeme zanlıları tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Soruşturmayı yapan polis, 10 Nisan 2022 tarihinde saat 01.00 sıralarında Mustafa Anıl Budaner ve Murat Öztürk’ün arkadaşları olan H.Ö.’nün alacak verecek meselesini konuşmak için Lefkoşa Fuar Alanı’nda Birdağ Yurdaışık ile buluştuklarını söyledi. Polis, kısa bir süre sonra olay yerine Birdağ’ın arkadaşları olan Serhat Aydemir, Ferman Zelal Duman, İsmail Caran ve Adnan İnaç’ın da gittiğini belirtti. Polis, konuşmanın tartışmaya döndüğü, çıkan kavgada Birdağ ile arkadaşları Serhat Aydemir, Ferman Zelal Duman, Ismail Caran ve Adnan İnaç’ın, Mustafa Anıl Budaner ile Murat Öztürk’ü ciddi şekilde darp ettiklerini açıkladı.

Zanlıların darp esnasında henüz tespit edilemeyen kesici bir aletle Murat Öztürk'ün sol kolundan yaraladıklarını ifade etti. Polis, Öztürk’ün kolunda 4-5 santim kesi oluştuğunu açıkladı.

Polis, daha sonra Birdağ Yurdaışık’ın SP 155 plakalı araçta bulunan silahı alıp, Mustafa Anıl Budaner'in yüzüne doğrultup 'yaklaşma seni öldürürüm, sizi buraya gömerim, kimsenin haberi olmaz" diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Polis, Birdağ Yurdaışık’ın Murat Öztürk'ün iPhone 13 Pro Max, Mustafa Anıl Budaner'in ise

iPhone 12 Pro Max cep telefonlarını zor kullanarak alarak aldığını belirtti.

Polis, Serhat Aydemir'in Lefkoşa’da, Serhat Aydemir, Adnan İnaç ve İsmail Caran’ın ise Girne’de tespit edilerek, 11 Nisan’da gözaltına alındıklarını açıkladı.

Polis, Ferman Zelal Duman’ın da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube'ye gelerek teslim olup, tutuklandığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıları ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bıraktı.