Tümü zorda

Serdar ŞENGÜL

Uçak seferlerinin durması nedeniyle turizm faaliyetlerinin dibe vurması sonrasında; üniversite öğrencileri de adaya dönüş yapamadı. Böylece otellerden sonra cafe ve restoran işletmecileri de zora girdi. Diyalog’a konuşan işletmeciler; Mart ayı öncesine göre işlerin yüzde 60’tan fazla gerilediğini belirterek “ayakta durmakta zorlanıyoruz” dedi.

Lefkoşa’nın en işlek caddesi olan Dereboyu üzerindeki bazı cafe’lerin kapandığına dikkat çeken işletmeciler, diğerlerinin de ciddi sıkıntı içinde olduğunu belirterek, pandemi sürecinin sadece kapatmalarla atlatılamayacağını söyledi. İşletmeciler, ülkeye kontrollü girişlerin başlamaması halinde tüm sektörlerin çökeceği uyarısında bulundu.

Ne dediler?..

Engin Karahan

“Cafe işletmecisiyim ve Coronavirüs salgınının görülmesi ile işlerimizde yüzde 60 bir düşüş meydana geldi. Günlük olarak müşteri sayımız çok değişkenlik gösteriyor ama genelde seyrek. Hükümet yetkililerinin etkin önlem alması ile bir canlılık bekliyoruz. İnsanlar şu an dışarı çıkmaya korkar hale geldi. Gün içinde de gelen misafirlerimizi hijyenik koşullarda ve kurallara uygun şekilde ağırlıyoruz. Umarız bir an önce her şey düzelir.”

Didem Akbaş“Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde işletme sahibiyim, şu an birçok sıkıntı var ancak dostlarımız ve yakınlarımız bizleri yalnız bırakmıyor. Ekonomik olarak krediler çekerek şu anda ayakta duruyoruz. Giderlerimizi kısmaya gayret edip diğer yandan da gelen misafirlerimizi hijyenik koşullarda ağırlamaktayız. Sosyal mesafe ve maske kullanımı ile bu salgını atlatacağımıza inanıyorum.”

Mehmet Kara

“Uzun süredir işlerimizde ciddi bir düşüş var. Hükümetin son açıklamaları ile işlerimizde daha bir düşüş oldu. Bir anda böyle olunca önümüzü göremez haldeyiz. Gelen misafirleri kayıt altına alıyoruz. Kendimizce tüm tedbirleri aldık ancak ülkemize öğrenci akışı olmadıkça yerel müşteriler ile işlerimiz istediğimiz seviyede olmayacak. Yetkililer şu an seçim ile meşgul ve inanıyorum ki halk seçimlerde en doğru cevabı verecek. Şu an durum bu. Ne zaman düzeleceğimizi kestiremiyoruz.”

Nuri Ali

“İşletmemizde öncelikle öğrenci kesimine hitap ediyoruz. Ancak yabancıların ülkeye girişine yasak getirilmesiyle öğrenciler henüz gelmedi. Hafta sonu askerlerin de gelmemesi önemli bir düşüşü tetikledi. Şu anda Dereboyu’nda birkaç mekan kapandı, bunları duyduk. Yetkililerin en başta hata yaptığına inanıyorum keşke önceden önlemler alınsaydı ve şu an böyle olmasaydı.”

Mevlüt Ergin

“Lefkoşa’da kebap salonu işletiyoruz, ancak şu dönemde önümüzü göremez duruma geldik. Öğrencilerin ülkemize rahatça gelmelerini sağlamamız gerekiyor. Hem öğrenci hem askerlerimizin olmayışı işlerimizde önemli bir düşüşe sebep oldu. İşletmemizde yaklaşık 100 kişiye iş kapısı sağlıyoruz ve büyük bir zorluk yaşıyoruz. Kısacası gıda sektöründe büyük bir olumsuzluk söz konusudur. Yetkililerden etkin önlemler almasını talep ediyoruz. Umarız her şey daha iyiye gidecektir.”

Gökhan Aslan

“Lefkoşa’da cafe ve restoran konseptinde hizmet veriyoruz. Sektörümüz bu süreçten oldukça etkilendi. Gıda sektörü zincir bir sektör ve ciddi bir sektördür. Bir halka koparsa piyasayı ciddi etkiliyor. Nitekim bu süreçte kötü etkilendik. Her şeyden önce 70 gün kadar kapalı kaldık ve hükümet güzel önlemlerde almıştı. Ancak sonra işler bozuldu. Açılım sürecinin en başında Ercan Havalimanı’nda bir pandemi hastanesi ve laboratuvar olsaydı turistler ve öğrenciler güvenli bir şekilde sağlıklı gelebileceklerdi. Test sonuçları uygun olanlar ülkemize normal olarak girebileceklerdi. Hal böyle iken daha yeni yapılmaya başlanan pandemi hastanesinde geç kaldığımızı görüyoruz. Bu süreci iyi yönetirken, gerekli önlemlerin alınmaması yüzünden ortaya çıkan durumun faturası bize mal edildi.

Şunu da belirtmek isterim ki Kalkınma Bankası’ndan bu süreçte etkilenen işletmeler için krediler veriliyor ancak şartlar gerçekten ağır. Kredi çekeceğimiz meblağların üstünde ipotek istiyorlar ve kefillerin şartları da oldukça ağır. Böyle bir dönemde Kalkınma Bankası’nın faizleri de ne yazık ki çok yüksek.”

Fatma Hanafi

“Restoran işletmekteyiz, özelliklede öğrenci kesimine hitap ediyoruz ve şu an işlerimizde yüzde 60’lık bir düşüş var. Bizler restoran olarak önlemimizi aldık ancak iş azlığı sebebiyle de zor zamanlar geçiriyoruz. Umuyoruz ki öğrencilerin gelmesiyle işlerimiz düzelecek. Şu an açık olduğumuz halde kar edemiyoruz. Günü kurtarmaya çalışıyoruz.”