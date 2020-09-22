Karar için 15 ay bekledi

Gönyeli’ye bağlı Yenikent’te 24 Haziran 2019 tarihinde iki gurup arasında meydana gelen taşlı, sopalı, silahlı kavgada Barış Can Deliceırmak’ı yaralayan Beyazıt Ayrenk hakkındaki dava dün sonuçlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkındaki kararı okuyan Mahkeme Başkanı Nüvit Gazi, sanığın işlediği ‘yaralama, vahim zarar, ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu, taşıma’ suçlarının toplumda yarattığı tehlikelerin altını çizdi.

Gazi, şiddet içerikli suçların arttığına değinip, sanığın konu suçu silahla işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Gazi, sanığın işlediği suçların toplumda tedirginlik yarattığını söyleyerek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.



Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Gazi, oybirliği ile 3 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Olay 24 Haziran 2019 tarihinde saat 19.30 sıralarında Yenikent Lider Sokak’ta iki grup arasında meydana gelmişti. Çıkan kavgada Beyazıt Ayrenk, 7.65 mm çapındaki silah ile bir el ateş ederek Barışcan Deliceırmak’ı sağ üst bacak kısmından vurup, ağır şekilde yaralamıştı. Sanık, soruşturma amaçlı 8 gün poliste tutuklu kaldıktan sonra yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.