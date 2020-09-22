Beyzbol sopasıyla dövdü

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Kıskançlık krizine giren Emircan Topaloğulları, evde eşine karşı başlattığı şiddeti, sokak ortasında sürdürdü

Beyzbol sopasıyla dövdü
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Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki gece yaşanan olayda kıskançlık krizine giren Emircan Topaloğulları, eşini önce evde ciddi şekilde darp etti, ardından sokak ortasında beyzbol sopasıyla dövdü
Olaya şahit olan komşuları darp edilen kadını kurtarırken, biri evine alıp sakladı. 
Emircan Topaloğulları ise olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından tutuklandı. 
Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, darp edildiği için şikayete gitmek isteyen eşini, “Polise gidersen senin ayaklarını keserim” diyerek tehdit ettiği de belirtildi. 

Sopayla önünü kesti, darp etti

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Duruşmada olayı aktaran polis memuru Mahir Türe, zanlı Emircan Topaloğulları’nın, 20 Eylül 2020 tarihinde saat 23.00 sıralarında, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini elleri ve ayakları ile vurarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Türe, darp edilen kadının eşini durdurmak için polise gideceğini söylediğini aktardı. Türe, zanlının ise “Polise gidersen senin ayaklarını keserim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.
Zanlının, polise gitmek üzere evden çıkan ve yürümeye başlayan eşinin önünü kestiğini ve beysbol sopası ile omzuna vurduğunu aktaran Türe, komşularının haber vermesi üzerine bir polis ekibinin olay yerine giderek Emircan Topaloğulları’nı gözaltına aldığını, müşteki kadının ise bölgede sığınmış olduğu evde tespit edildiğini söyledi.

3 bin TL’ye serbest kaldı
Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Türe, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. 
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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