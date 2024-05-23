Ekipler seferber oldu

Alevkayası'nın güney kısmında dün 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı ve bölge belediyelerine ait tankerler ile müdahale etti.

Yangının sarp ve dik yamaçlarda devam etmesinden dolayı yer yer yanmalar görüldüğü ve alevlerin ormanlık alana sirayet etmesini engellemek için geniş çevre emniyeti alınarak söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı Beyköy’de meydana gelen yangına destek verdiklerini açıkladı.

Yangın yerinde sabaha kadar soğutma çalışmaları devam etti.



Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, 10:21