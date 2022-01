Turizm sektöründe turizm örgütü esasları ve tünelin ucu

Yaşanacak olan bir seçim var. Seçim sonuçlarına göre turizm sektöründe gidilecek olan rota da belli olacak. Özellikle akademi ve araştırmacı bir eksen üzerinde dolaşmayı seviyorsanız, her konuştuğunuzun, her söyleminizin gerçek bir veri veya istatistiğe dayandırılması gerektiğini de bilmeniz gerekli.

Turizm gemisinin rotasını, öyle veya böyle istikrarlı ve sürdürülebilir bir rotaya doğru çevirmenin gerekliliği artık kaçınılmaz olmuştur. Gemi artık karaya oturmuş durumdadır.

Kuzey Kıbrıs Turizm sektörü kaderi, o üst kurul, bu bakan gibi kişilerin kaderine terk edilmemelidir. Pandemi sürecinde yaşanan anlık ve kısır hamleler bu ülkeyi turizm anlamında kendi kabuğuna hapsetmiş, bir türlü sektörün beklediği kararlar alınamamıştır. Sebep basit. Bir hızlı treni kullanmak için D ehliyeti olan kişilere vermezsiniz. Konu uzmanlık ve tecrübe gerektirir.

Herkes bildiği işi yapmalıdır. Hekim isen uzmanlık alanına göre doktorluğunu yapmalısın, avukat isen avukatlık, siyasal mezunu isen siyaset. Üniversitede bir öğretim üyesi iseniz ise bilgi birikiminizi meclise taşımak isteyebilirsiniz, İşadamı iseniz ve ülkeni yıllardır dış dünyada kendi alanında başarı ile temsil ediyorsanız o zaman ilgili alanda ülkeni yükseltmek için siyasete girersiniz kimse de itiraz etmez.

Ancak siyaseti bir meslek haline getirmek en büyük tehlikedir. O yüzdendir ki Amerika`da bile seçilen başkanlar en fazla iki dönem için seçilirler. ( Her dört yılda bir seçim olmaktadır )

Seçimlerden sonra zaman kaybetmeden oluşacak olan aritmetiğe göre acilen hükümet kurulmalıdır.

Siyasi anlamda toparlanma ve icraat hamleleri geç kalırsa işte o zaman bu ülke için gerçekten kırmızı alarm zilleri çalmaya başlar.

Bu yönde geç kalma lüksümüz yok. Büyük uçak şirketleri bile uçaklarının bir kısmını uçurabilmek anlamında kargo uçağına dönüştürmek için adımlar atmaya başladı. Bu da ne yazık ki turizm sektöründe zorluklar anlamında çaresizliğin ipuçlarını bizlere veriyor. İnsan taşımak yerine, kargo taşımak daha akıllıca olacağa benziyor. Son olarak kafamı meşgul eden sorulara bir bakalım.

Acilen çözüme kavuşması gerekli konular

1- Seçimlerden yani Ocak 23 sonunda vaka sayıları ne olur ise olsun Nisan ayında turizm sezonun başlayacağına dair devletin düşüncesi nedir? Ne zaman açılım beklenmektedir? Farklı senaryolar üzerinde çalışılıyor mu?

2- Turizm sezonunun açılışı ile ilgili Turizm ve Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları, KITOB, KITSAB, RESTBİR, KITREB, CİB yetkilileri ve Sağlık Üst Kurulu bir araya gelerek ivedilikle 2022 sezonunu belirlenen kurallar çerçevesinde ve ileride şartlar ne olursa olsun Turizm sektörüne ivme kazandırılmalıdır.

3- Halkımıza aşılama takvimi ve hızlı aşılanma ile halkın büyük bir kısmının aşılanmasının sağlanması gerekli.

4- Turizm sektöründe var olan paydaşlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer ilgili kurumlar ile yukarıda sözünü ettiğim bakanlıklar arasında istişare toplantıları hemen başlamalı.

5- 'Kuzey Kıbrıs Destinasyonu güvenli, güvenilir ülke' sloganını pazarlamak için hangi önlemler hayata geçirilecektir?

Her şeye rağmen umut var

Akdeniz’de belki de en güvenli destinasyon olan Kuzey Kıbrıs, Omicron Variantına karşı aşılanma tedbirlerini yükselterek Özellikle Hollanda, Almanya İngiltere ve Türkiye`den turist çekmek için kolları sıvamalıyız. Süre yeter mi? Hayır ama zararın neresinden dönülürse kardır.

Turizm sektörümüzdeki ürün çeşitliliğini artırmak, henüz Avrupa coğrafyasında yaşayan yüksek gelirli kişilerin kaliteli hazırlanacak olan paket turlar ile bu güzel adayı tanımalarına vesile olacaktır. Pandemi sürecinde duran yatırımların özellikle Bafra Bölgesi otellerin Ada'mıza yakın bir zamanda tamamlanacak olan yatak arzının mutlaka hızlandırılması da bir gerçekliktir.

Turizm Örgütü ülke geleceğinde mutlaka yer ve söz sahibi olmalı



Parti başkanları içerisinde turizm örgütünden konuşan CTP Başkanı Sn Tufan Erhürman oldu.Kendisinin turizm konularına özellikle önem verdiğini görüyorum ve bu beni çok mutlu etmektedir. Eğitim ve Turizm sektörlerinin bu ülkenin baş tacı olduğunun bilincine varmış Tufan Başkan. Ne yazık ki bazıları yaptıkları açıklamalar ile hala daha popülizm ve topu taca atma peşinde.“Turizm Örgütü modeli” bizim gibi ülkelerde uygulanan en önemli stratejik karar alma mekanizması olmalıdır. Türkiye bu sistemi “ Turizm tanıtma ve pazarlama ajansını “ kurarak ilan etti. Güneyde ise kırk sekiz yıldan sonra komşularımız CTO ( Cyprus Tourism Organization ) elveda diyerek Turizm Müsteşarlığı kurup, burada çalışan insanları müsteşarlık bünyesine dahil ederek, müsteşar değişse bile yönetim kurulunun sürdürülebilir bir şekilde aynı kalmasına olanak sağlamıştır. Karar alma mekanizmasında yavaşlık Güneyli Komşuları rahatsız etmiş siyaseten de daha hızlı olması için müsteşarlığa, müsteşarlık ise doğrudan Başkanlığa bağlanmıştır.Yıllardır bu ülkede yapmaya çalışılan; ancak bir türlü çeşitli sebepler ile üzerinde anlaşılamayan “Turizm Örgütü” kurulması için atılan adımlar bu kez başarılı bir şekilde sonuçlanmayı bekliyor. Stratejik pazarlama ve tanıtma faaliyetleri, ayrıca ülkemizi bazı dönemlerde sıkıntıya sokan ülke fiziki plan uygulama ve gelişmeleri böylesine özerk bir platformda alınmalıdır. Bundan kaçış yoktur.Dünyada örnekleri, Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya, Malta, ve birçok daha gelişmiş ülkenin turizm yapılanmasını oluşturan bir mekanizma bu şekilde kurulmuştur. . Turizm Bakanlığımızın burada üsteneceği rol, tamamı ile “Kuzey Kıbrıs Turizm Örgütü”nün yapacağı faaliyetlerin etkinliğinin ve sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve stratejik yönetiminin istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir kılınması olmalıdır.Her zaman “anlık ve günü kurtarmak” felsefesi ile verilen kararlar bizleri turizmde bugünkü yani kötü hale getirmiştir.Hedefler ne olmalıdır.1- Pazar araştırmaları2- Marka imajı Ürün ayrıştırma ve iletişim ( PIB – Product Positioning, Branding, Image, Communicaition)3- Ürün geliştirme ve Pazarlama4-Online Pazarlama (Digital Marketing)5- Ülke fiziki plan ile bütünleşen turizm gelişim planı6 – Medya, ulaşım faaliyetleriBu hedeflerin doğru sonuçlar doğurabilmesi için ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik yapıya uygun bir bütçesinin de olması kaçınılmaz elbette.Bütçe yani kaynak nasıl sağlanmalıBütçesi tamamen Casino imtiyaz ücretleri ve diğer gelirlerinden ( slot makineleri, canlı oyun masa) sağlanarak “Turizm Örgütü” kurulması ile ilgili. Bu yüzden önümüzdeki haftalarda 2016 yılında Başsavcılık ve Hukuk Dairesi’nden görüşlerini aldığımız “Kuzey Kıbrıs Turizm Örgütü” ile ilgili çalışmalar Meclisimize sunulmalıdır. Bu görüşleri doğrultusunda yapılacak düzenlemeler, öyle sanıyorum ki çok yakın bir zamanda hepimizi turizm sektörünün başarıya ulaşması için atılacak olan adımların mihenk taşlarını oluşturacak. Bu politikaların da hedefe, ileride turizm politikalarının değiştirmeden, devamını sağlamak adına mutlaka en az beş yıllık bir zaman dilimine yayılması şart. Zaten yönetim kuruluna Sivil toplum kuruluşları birliklerimiz ve parlamentoda üyesi bulunan partilerin de bir kısmının önereceği kişilerin de olması, bizleri nasıl bir vizyonun beklediğinin de işaretlerini veriyor.Turizm Hayattır.