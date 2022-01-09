Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in 2023’te yapılacak Rum Başkanlık seçimindeki adaylığı ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun aday olacağını açıklamasının hem iktidar partisi, hem de Anastasiadis hükümeti içerisinde yarattığı kriz yeni bir boyut kazandı.

Hristodulidis’in bağımsız aday olarak çıkma ihtimali nedeniyle arabuluculuk girişiminde bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “vatanı daha az seven kimse yok” demesi üzerine Neofitu dün “DİSİ başkanlığından istifaya hazırım, gel yarışalım” çıkışıyla Hristodulidis’e meydan okudu.

Rum basınında geniş yer alan açıklama Politis’de manşetten “Averof’un Sürpriz Çıkışı Hristodulidis’i Sıkıştırıyor… Sert Bir Üslupla Dışişleri Bakanı’nı DİSİ Başkanlığı ve Başkan Adaylığı İçin Parti İçi Seçim Yarışına Çağırdı” başlığıyla yer aldı.

Gazeteye göre, DİSİ içerisinde bir süredir “fısıltı savaşı” yaşandığına dikkat çeken Neofitu, Pazartesi günü (10 Ocak) DİSİ başkanlığı, dolayısıyla da partinin Rum yönetimi başkanı adaylığı için parti içinde yarışmak üzere Hristodulidis’in adaylık başvurusu yapması halinde DİSİ Başkanlığı’ndan istifa etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Düelloya çağırdı

Fileleftheros “Averof Düelloya Çağırıyor… Parti Tabanı Prosedürünü Açıyor… Hristodulidis’in Telsizi Sessiz… Dışişleri Bakanı Bağımsız Adaylığı Tercih Ettiğini İma Ediyor” başlıklı manşet haberinde Neofitu’nun, parti başkanlığı ve Rum yönetimi başkanı adaylığı için “51 bin DİSİ’li üyenin karşısında yarışma” çıkışından sonra Hristodulidis cephesinden herhangi bir tepki gelmediğine dikkat çekti.



Gazete, Hristodulidis’in, adaylık kararını uygun gördüğü zamanda açıklama duruşunu koruduğunu, bu nedenle 10 Ocak pazartesi günü Rum yönetimi başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunacak Neofitu’nun meydan okumasına karşılık vermesinin beklenmediğini yazdı. Haberde “Hristodulidis aday olacaksa, DİSİ prosedürleri dışında ve parti adayına karşı olacak. Kararını açıklayana kadar Dışişleri Bakanlığı görevinde kalıp kalmayacağı ise soru işareti” denildi.Altihia da manşetten verdiği haberde “Neofitu’nun Net Konuşmaları… DİSİ Başkanı, Siyasi Hayatımıza Yeni Ufuklar Açıyor… DİSİ Başkanı’ndan Dışişleri Bakanı’na Başkanlık Seçimleriyle İlgili Cesur Öneri.. Hristodulidis Saklambaç Oynamayı Tercih Etti” başlığını kullandı.Gazete, Anastasiadis’in dün Hristodulidis’i, parti (DİSİ) içi prosedürleri izleyerek, Rum yönetimi başkanlığına aday olacağını kamuoyuna açıklamaya çağırdığını ancak Hristodulidis’in bu öneriyi reddettiğini yazdı.