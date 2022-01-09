23 Ocak milat olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mehmetçik’te “Gençler Soruyor Tufan Erhürman Cevaplıyor” etkinliğine katıldı.

Verilen bilgiye göre, Erhürman, burada yaptığı konuşmada, “halkın ortak başarı hikayesini gençlerle birlikte yazacaklarına” dikkat çekti. 23 Ocak seçimlerinin “var oluş seçimi” olduğunu ifade eden Tufan Erhürman, genç işsizlik oranının yüzde 30’a dayandığını savundu.

CTP’nin, 23 Ocak Erken Genel Seçimlerinden sonra hayata geçireceği vizyonun da değerlendirildiği etkinlikte, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, CTP Gençlik Örgütü Başkanı Enver Gürkan Tekiner ve CTP Milletvekili adayları da hazır bulundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gençleri bir arada görmenin umut verici olduğunu vurguladı. Ülkede şu anda genç işsizlik oranının yüzde 30 olduğunu savunan Tufan Erhürman, birçok gencin asgari ücrete çalıştığını dile getirdi.



Ülkede aylarca kurultaya odaklandığına işaret eden Erhürman, krizin ortasında sorunları umursamayan bir hükümet olduğunu savundu. Erhürman, sadece pandemi krizi ve TL’nin değer kaybetmesi kriziyle karşı karşıya olunmadığını söylerken, “Karşımızda bir de beceriksiz, basiretsiz, gaile çekmeyen, krizin üzerine kriz ekleyen bir yapı var” dedi.Erhürman, “23 Ocak’ta acı hikâyelere son vereceğiz. Çok başarılı gençlerimiz var. 23 Ocak’tan sonra bu halkın acı hikayesine hep birlikte son vereceğiz. Bu halkın ortak başarı hikayesini hep birlikte yazacağız” ifadelerini kullandı.

Gelirler de Euro’ya sabitlenecek

Erhürman, “Gelirleri Euro’ya sabitlemeyle birlikte halkın alım gücünü, emekçiyi, emek piyasasını ve öngörülebilirliği koruyacaklarını” söyledi.

Gelirleri Euro kuruna sabitlemenin Türk Lirası’nı tedavülden kaldırıp tamamen Euro’ya geçme anlamına gelmediğini ifade eden Erhürman, muhasebelerin Euro kurunun karşılığı olarak Türk Lirası’na endeksleneceğini açıkladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Mağusa’daki temasları çerçevesinde Mağusa’da bazı iş insanlarıyla bir araya geldi. Erhürman’a ziyaretinde Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ile milletvekili adayları da eşlik etti.