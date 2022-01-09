Piyasaların gözü kulağı Powell’da

Piyasaların gözü kulağı Powell'ın salı günü yapacağı sözlü yönlendirmelere çevrilirken, başta çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri olmak üzere yoğun veri gündemi de yatırımcıların odağında Fed'in şahin mesajları nedeniyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,77 ile son iki yılın en yükseğine çıkarken dolar değer kazanmayı sürdürüyor…

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artışına gidebileceğini açıklamasıyla karışık seyir izlerken, gelecek hafta gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündemine çevrildi.



Fed'in hafta içinde yayınladığı Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakların şahin tonu varlık fiyatlarında oynaklığı artırdı.Cuma günü ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre tarım dışı istihdam beklentileri karşılamasa da işsizlikteki düşüşün sürmesi oynaklığı destekleyen bir başka güçlü sebep oldu.ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,77 ile son iki yılın en yükseğine çıkarken, Nasdaq endeksi Şubat 2021'den bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetti.