Doğru karar

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) 27 Aralık 2021 tarihinde önce iki daha sonra üç devlet hastanesinde yaptığı grev dün son buldu. Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun devreye girdiği; sorunların çözümü için diyalog yolu açtığı belirtildi.

Tıp-İş Genel Sekreteri Dr. Erol Şeherlioğlu, dün, Sağlık Bakanlığı’nda yaşadıkları sıkıntıların çözümüne ilişkin yapılan görüşmede “bazı konularda uzlaşmaya varıldığını, bazı konularda da uzlaşıya yönelik bazı adımlar atıldığını” açıkladı.

Şeherlioğlu, görüşmede, yarın devlet hastanelerinde nöbet tutan hekimlere ‘yemek hakkı’ verilmeye başlanacağını ve 8 Kasım’da yapılamayan Teknik Kurulun toplanması konusunda söz aldıklarını belirterek, bu iki sorunun çözülmesi durumunda sendikanın “poliklinik eyleminin” askıya alınacağı konusunda Başbakan Faiz Sucuoğlu’na sözlü taahhüt verdiğini söyledi.

Sendika Genel Sekreteri Şeherlioğlu ayrıca, sendikanın mali konuları içeren talepleri doğrultusunda Başbakan Sucuoğlu’nun girişimiyle, 11 Ocak Salı günü Maliye Bakanlığı müsteşarı ile mali konuları görüşecekleri bir randevu ayarlandığını, görüşmelerde alınacak sonuçlara göre “kurullarla ilgili alınan eylem kararları” nı yeniden değerlendireceklerini ifade etti.

“Başbakan, sorunların çözümü için davet etti”



Şeherlioğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar belirtildi:“Sendikanın uzun zamandan beri hekimlerin gerek özlük hakları, gerek çalışma ortamı ve şekli ile ilgili yaşadıkları sorunların çözümünde, Sağlık Bakanlığı ile istenen diyalog ve iletişimin kurulamaması nedeniyle 27 Aralık 2021 tarihinde başlattığı eylemlilik sürecini genişletilerek bugüne kadar gelindiği hatırlatıldı. Açıklamada, “6 Ocak 2022 tarihinde Sayın Başbakan, iyi niyet misyonu çerçevesinde Başkanımızı telefonla arayarak, yaşadığımız sorunların çözümüne yardımcı olup eylemlerin sonlandırılmasına yönelik sendikamıza davette bulunmuştur.”Sendikanın mali konuları içeren talepleri doğrultusunda Sayın Başbakan’ın girişimi ile 11 Ocak 2022 tarihinde Maliye Bakanlığı müsteşarı ile mali konuları görüşeceğimiz bir randevu ayarlanmıştır” denilen açıklamada, “Görüşmelerde alınacak sonuçlara göre ‘kurullarla ilgili alınan eylem kararları’ yeniden değerlendirilecektir” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, “Son olarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından 5 Ocak 2022 tarihinde temaslı ve pozitif kişilerin izlemi konusunda alınan kararlar, sendikamız tarafından incelenmekte ve tekrar gözden geçirilmesi konusunda çalışılmaktadır. Hale hazırda devam eden ‘temaslı personelin çalıştırılmaması' kararımız geçerliliğini korumaktadır” da denildi.