UBP’den İskele çıkarması

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ile milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında, İskele İlçesine bağlı Yarköy, Ergazi, Kurtuluş, Turnalar, Boğaz ve Boğaztepe'yi ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Sucuoglu'na bölge ziyaretlerinde milletvekili adayları yanısıra örgüt başkanları da eşlik etti.

İlk olarak Yarköy Kültür Sanat ve Eğitim Derneği'nde çalışmalarla ilgili bilgi alan Sucuoğlu, sivil toplum çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Pandemiyle mücadelenin sürdüğünü belirten Sucuoğlu, panik yapmaya gerek olmadığını kaydetti.



Virüsün önceki mutasyonlarının etkisinin artık kalmadığını belirten Başbakan, aşısız vatandaşları da mutlaka aşı olmaya çağırdı. Sucuoğlu, son günlerde yapılan anketlerde UBP'nin yüzde 40 bandında seyrettiğini, tek başına iktidara en yakın parti olduğunu söyledi.İstikrarın, ülkenin kalkınması için şart olduğuna dikkat çeken Başbakan, “Mevcut durumdan ancak istikrarlı ve akılcı politikalarla çıkarız. O yüzden oyunuzu kullanırken lütfen iyi düşünün ve mühürden şaşmayın” dedi. Sucuoğlu, her UBP'linin, kararsızları mühür kullanması yönünde ikna etmesi ve yanlarına çekmesi gerektiğini belirtti.

Çocuklarla futbol oynadı

Başbakan Sucuoğlu, Yarköy'de çocuklarla futbol da oynadı. Yarköy’ün ardından Turnalar’ı ziyaret eden Sucuoğlu ve beraberindekiler, partililerle sohbet etti.

Bölge gezisi çerçevesinde Ergazi'de de partililer tarafından karşılanan Sucuoğlu ve milletvekili adayları, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Kurtuluş’a geçen UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu, bölge halkıyla sohbet etti.