Rumlarda 4 can kaybı yaşandı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 22 bin 483 test sonucu 841 pozitif vakaya rastlandı, 743 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 158 bin 238 test sonucunda 3 bin 959 yeni Coronavirüs vakası saptandı, 63 ile 94 yaş arasındaki 4 kişi hayatını kaybetti. Kuzeyde dün can kaybı olmazken, ülke genelinde 612 aşılama yapıldı.

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 356 kişi Lefkoşa, 121 kişi Girne, 255 kişi Gazimağusa, 43 kişi Güzelyurt, 47 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'nden.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 4.887.396

Toplam vaka sayısı: 40.990

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 34.926

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 5923

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 47

Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 5861



Toplam kaybedilen hasta sayısı: 143Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 15

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 612

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 725

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 539

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 6344

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 107348.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 158 bin 238 test sonucunda 3 bin 959 yeni Coronavirüs vakası saptandı, 63 ile 94 yaş arasındaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre toplam vaka sayısı 201 bin 360'a, toplam can kayıpları 654'e yükseldi. 83'ü ağır 244 kişinin tedavi altına alındı.