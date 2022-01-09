Seçim ofisini yüreklerde açtık

Halkın Partisi (HP), Dipkarpaz’da düzenlediği etkinlikle seçim ofisinin açılışını yaptı. Açılışta konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, seçim ateşini güneşin en güzel ve ilk doğduğu yerden, Dipkarpaz’dan yaktıklarını belirtti.

“Marifet tabii ki seçim ofisi açmak değildir elbette. Çünkü biz 2018’de nerdeyse hiç seçim ofisimiz yokken herkesin yüreğinde ofis aştık. Bizim için önemli olan sizin gönlünüzde olan yerimizdir. Bu mücadele er ya da geç başarıya ulaşacaktır” diye konuşan Özersay, 23 Ocak’taki seçimin sonucunda bir koalisyon hükümetinin kurulacağını belirtti.



Açıklamaya göre, Halkın Partisi’nin kapısının de seçim sonrası koalisyon için çalınacağına işaret eden Özersay, “Ülkenin faydasına olacaksa Halkın Partisi de hükümette yer alır; halka hizmet için mücadelesine devam eder” diye konuştu.

“Bu bölgeyi, sıkıntılarını yakından tanıyoruz”

Dipkarpaz bölgesinin hizmet açısından göz ardı edildiğini, bölgeye yatırım yapılmadığı için insanların mağdur edildiğini, her zaman bir oy deposu olarak görüldüğünü belirten Özersay, “Halkın Partisi İskele’yi, özelde de Dipkarpaz’ı çok yakından bilen ve sorunlarının farkında olan bir partidir. Bölge insanı ile empati yapabilen, anlayabilen bir partidir” dedi.

