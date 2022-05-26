Yepyeni bir dönem

Maliye Bakanı Sunat Atun, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Atun, “Bu protokol ile darboğazı aşmamız için gerekli hamleleri başlatma ve ilerletme imkanı bulacağız. Deneyimimiz ve halkımızın reformlara vereceği destekle mutlaka başaracağız. Dijital liranın KKTC pilot bölge olarak seçilerek kullanılmasına geçilmesiyle yeni bir döneme başlayacağız” dedi.

Atun, protokole yönelik bazı eleştirilere ilişkin, “Halkın; gerek hükümetle muhalefet arasında, gerekse Türkiye’ye yönelik olarak kısır çekişme istemediğine, sorunlarının çözülmesini beklediğini” belirterek, “Anavatan Türkiye bizim iyiliğimizi, refahımızı, güven içinde yaşamamızı istemekten başka bir hesap içinde olmaz. Ortada duran protokolü en iyi şekilde kullanmak ve hedeflerimize ulaşmak gayemizi kim çarpıtmaya ve Türkiye aleyhine kullanmaya çalışıyorsa bu halka kötülük yapıyor” diye konuştu.

“Halkımızın reformlara vereceği destekle başaracağız”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Atun, “Kıbrıs Türk halkının mutlaka kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı oluşturmayı başaracağını, Türkiye ile işbirliği yapmanın, çok çalışarak üretme ve kamuda verimliliği sağlamanın bu hedefe ulaşmakta göz önünde tutulması gereken başlıca konular olduğunu” vurguladı.

Atun, “ dünyada ve ülkemizde yaşananlar ortadadır, bir sıkıntı döneminden geçiyoruz ama bunu atlatacak potansiyelimiz vardır. Halkımızın refah seviyesini ileri taşımak hedefindeyiz. Deneyimimiz, halkımızın girişimciliği, reformlara vereceği destekle mutlaka başaracağız” dedi.

Öngörülen hamleleri sıraladı…

Bakan Atun, bu antlaşma ile ülkede atılacağı öngörülen hamleleri şöyle sıraladı:

“•Kamu maliyesinin borç yükü azalacaktır.

• Türkiye alt yapı ve reel sektör projelerine 2 milyar 124 milyon Türk lirası gibi önemli bir kaynak sağlayacaktır.

• Türkiye, KKTC’ye dolar cinsinden olmak üzere 1 milyar 50 milyon Türk liralık kredi desteği verecektir.

• Türkiye Savunma bütçemiz için 940 milyon Türk lirası verecektir.

• KKTC’nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve temiz enerjiye geçilmesi için adımlar atılacaktır.

• KIB-TEK’in hepimiz için önemli sorun haline gelen alt yapısı güçlendirilecek, hepimizin beklentileri doğrultusunda KKTC’nin çağdaş bir elektrik üretim, iletim, dağıtım yapısına kavuşması için çalışmalar yapılacaktır.

• Sanayicilerimiz için çağdaş Organize Sanayi Bölgeleri kurulması mümkün hale gelecektir.

• Finansmana erişimde zorluk yaşayan KOBİ’lere proje bazlı uygun kaynak sağlanacaktır.

• Dijital liranın KKTC pilot bölge olarak seçilerek kullanılmasına geçilmesi ile yepyeni bir dönem başlatılacaktır.

• Daha fazla yatırımcının ülkemize gelmesinin önü açılacak, ülkemizin istihdam sorununun aşılmasına, gelirinin artmasına katkı sağlanacaktır.

• Gayrimenkul kısıtlamalarına yatırımcıların önünü açacak şekilde son verilecek bu da ülkemizin gelişmesine ciddi ivme kazandıracaktır.

• Yıllardır yapılması tasarlanan sağlık yatırımları yapılacaktır.

• Türkiye Cumhuriyeti Devletince taahhüt edilen sağlık tesislerinin inşası, donanımı ve hizmete hazır hale getirilmesine yönelik faaliyetlere devam edilecektir.

• KKTC sigorta sisteminin aktüeryal sürdürülebilirliğinin sağlanması için adımlar atılacak ve hepimizin arzusu olan Genel Sağlık Sigortası sistemine geçilebilecektir.

• Tarife ücretlerinde yapılacak düzenlemelerle Türkiye ile KKTC arasındaki mobil iletişimin kesintisiz ve ekonomik şekilde sürdürülmesi sağlanacaktır.

• KKTC bankacılık sistemi daha güçlü bir yapıya kavuşturulacak, sektörün daha etkin çalışmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

• KKTC vatandaşlarının, Türkiye'nin Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım Sisteminden faydalanması sağlanacaktır.

• Altyapı yatırımlarında kamulaştırma işlemlerinin hızlı ve etkin yürütülmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

• KKTC'de turizm alt yapısının geliştirilmesi amacıyla güvenli turizm sertifikasyonunun sağlanması, tesislerin belgelendirilmesi ve denetlenmesine yönelik işbirliği geliştirilecektir.

• KKTC'de ekonomik olarak sulanabilir tarım arazilerinin sulanmasına yönelik depolama tesisleri, iletim hattı ve şebekelerinin planlama, proje ve inşaat süreçlerine dair gerekli koordinasyon ve katkı sağlanacaktır.

• İletişim alanında yerel, bölgesel ve uluslararası faaliyetlerde iki ülkenin bağlılığına ve KKTC'nin meşru haklarına dair süreklilik ve odaklılık gözetilerek iletişim faaliyetleri düzenlenecektir.

• Yükseköğretim kurumlarının Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından akreditasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar artırılacaktır.”

