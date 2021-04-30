"Turizmi başlatmak için çalışmalar sürüyor"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kapalı devre turizmin dışında çift aşı ve çift PCR’lı turizmi başlatmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ataoğlu, açık turizmle ilgili konunun Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin gündeminde olduğunu belirtti. Bakan Ataoğlu, ayrıca Türkiye’nin 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmaya geçeceğini anımsatarak, bu durumun Kuzey Kıbrıs’taki kapalı turizmi etkilemeyeceğini ifade etti.

Sağlık Üst Kurulu’nun belirlediği şartlar uyarınca gelişlerin devam edeceğini aktaran Ataoğlu, 3 günlük PCR testi ile gelen yolcuların ülkeye girişi sırasında da yapılan PCR testi sonucuna göre tatilini geçirebileceğini anlattı.

Ataoğlu, gelecek olan uçaklarla ilgili olarak bir kısıtlama olmadığını belirterek, kapalı turizm için yolcuların sadece charter uçuşlar ile geldiğini ve henüz tarifeli uçuşların kullanılmadığını kaydetti.

Bakanlık olarak kapalı turizmin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için her türlü önlem ve denetimin yapıldığını vurgulayan Ataoğlu, ekonominin çarklarının dönmesi için tedbiri elden bırakmadan turizmi ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

Turistlere online alışveriş hizmeti sağlanacak



Ataoğlu, kapalı turizmi başlattıkları ilk hafta 357, ikinci hafta 500 turistin geldiğini, bu hafta ve özellikle bayramda bu sayının artmasını beklediklerini dile getirdi.Kapalı turizme yönelik önemli bir çalışmalarının da olduğunu söyleyen Ataoğlu, temassız, otelde kalan turistlere online alışveriş yapma imkanı yaratarak, esnafa da dokunuşta bulunacaklarını belirtti. Kapalı devre turizmin dışında çift aşı ve çift PCR ile turizmi başlatmak için çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Ataoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile konunun tartışıldığını ifade etti.Ataoğlu, iç turizme yönelik de bir takım açılımlar yapmak istediklerini kaydederek, “Vatandaşlarımızın da bir takım fırsatlardan yararlanarak, otellerde kalmasını istiyoruz. Bu konuyu da Üst Komite ile görüşüyoruz. İlerleyen günlerde açıklama yapacağız” dedi.

Öneri paketini destekliyoruz

Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs zirvesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ataoğlu, 50 yıldan uzun bir süredir federasyon görüşmelerinin yapıldığını, bir 50 yıl daha kaybedilmesini istemediklerini, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de 6 maddeden oluşan öneri paketini de desteklediklerini aktardı.

“Beklentimiz, KKTC’nin önünün açılmasıdır” diyen Ataoğlu, “Bu işin bir yerde sonlanması gerekiyordu. O nedenle Cenevre’de attığımız adım olumludur” ifadelerini kullandı. Ataoğlu, önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmeler için katkı koymaya hazır olduklarını da söyledi.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021, 10:33