Tutuksuz yargılanacak

Suna ERDEN

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Hasan İlgililer hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hastanede ara elaman olarak görev yapan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlı Hasan İlgililer’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kadını oda içerisinde kalçasını sıkmak suretiyle taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının sorgusunda bazı beyanlarda bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken güvenlik kamerası görüntüleri olduğunu belirtti.

Zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 200 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Bu arada, zanlı hakkında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından da soruşturma yürütüldüğü belirtildi.