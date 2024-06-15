Bir skandal daha

ABD Maliye Bakanlığı’nın, “Rusya’nın ürünlere ve Ukrayna’daki askeri operasyonlarını sürdürmesini engellemek” (OFAC) amaçlı önceki gün yayımladığı yeni yaptırım listesinde, Güney Kıbrıs’ta kayıtlı iki şirket dışında, Rum yönetiminden “altın pasaport” almış, üst rütbeli bir Kremlin ajanı olduğu ortaya çıktı.

Fileleftheros, “Yaptırım Uygulanan ‘Kıbrıslılaştırılmış’ Kremlin’in Ajanı” başlıklı haberinde, “Kremlin’in üst düzey ajanı” olarak tanımladığı Bulat Yanborisov’un (53), yaklaşık 14 ay önce “Le Monde”, “Der Spiegel” ve “The Insider” isimli gazetelerde yayımlanan haberler yüzünden Avrupa kıtasını meşgul ettiğini yazdı.

Habere göre Avrupa medyasında, Paris’te yaşayan Yanborisov’un askeri madalya ile ödüllendirildiği ve madalyasını, uluslararası güvenlik ve casusluk konularındaki rolü yüzünden adı sıklıkla gündeme gelen Rusya İstihbarat Birimi GRU’nun (Genel İstihbarat Müdürlüğü) ikinci adamı tarafından verildiğine dikkat çekilmişti.

OFAC verilerinde Yanborisov, Güney Kıbrıs’tan alınmış ikinci bir vatandaşlığa (kamuoyunda altın pasaport olarak anılan, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması ile) sahip ve ikamet adresi de Limasol’un Yermasoya yöresi olarak görülüyor. Yeni yaptırım paketine ek bilgi notunda “Silk Way’in CEO’su ve Genel Müdürü olan Bulat oğlu Amir Bulatovich Yanborisov (Amir) ile birlikte Silk Way’in teknik cihazlarını, Ukrayna’da savaş alanında kullanılmak üzere radyoelektronik harp ve İHA’lara karşı teçhizat edinmek için kullanıyor.” ifadesi kullanılıyor.

Gazete, yeni yaptırım listesinde Güney Kıbrıs’ta kayıtlı “Picotin Holgings Ltd” ve “Sentimare Enterprises Ltd” isimli iki de şirket bulunduğuna işaret etti. Her iki şirketin de Limasol ana yolu üzerindeki aynı ofisten idari hizmet almakta olduğu belirtilen haberde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, adı geçen şirketlere uygulanan yaptırımın, Rusya’nın en zengin oligarklarından biri olan ve geçmişte Rusya Federasyonu Başbakanı olan Vladimir Olegnovich Potanin ile ilintili olduğu açıklamasına yer verildi.