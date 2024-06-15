Tarihi buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 zirvesinin ikinci günündeki oturuma katılmak üzere İtalya'ya gitti. Erdoğan burada ev sahibi Başbakan Georgia Meloni tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 zirvesi kapsamında Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, oturum öncesinde Erdoğan'ın yanına geldi. İki lider bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir süre ayaküstü görüştü. Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile el ele poz verdi. Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Nahyan ile de ayaküstü konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yan yana bulunduğu ABD Başkanı Biden ile oturum sırasında da sohbet etti. Erdoğan ayrıca, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de ayaküstü görüşmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine de katıldı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İtalya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım beklediğimizi vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Silva ile Gazze'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Liderler Zirvesi kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'yla görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve İsrail'in Gazze'deki katliamları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in son dönemde iyice yalnızlaştığını, zulmün sona erdirilmesi için İsrail'e baskının devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.