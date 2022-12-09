Üç üzen veda

Girne’ye bağlı Alsancak bölgesi sakinlerinden Semral Şefkioğluları ile uzun süredir Londra’da yaşan Mehmet Seyfi Atakan ve Nurettin Seferoğlu hayatını kaybetti.

Aslen Baf'ın Kukla köyünden olup Alsancak'ta ikamet eden Şefkioğluları’nın vefatı sevenlerini üzdü. Şefkioğluları’nın cenazesinin bugün öğlen namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedileceği belirtildi.

Aslen Pisgobu'lu (Yalova) olup uzun yıllardır Londra’da yaşayan Mehmet Seyfi Atakan da, hayatını kaybetti. Kişisel sosyal medya hesabından üzücü haberi duyuran bir yakını, “Aslen Pisgobu'lu(Yalova) olup uzun yıllardır Londra da yaşamakta olan amcamız Mehmet Seyfi Atakan hakkın rahmetine kavuştu. Allahtan rahmet diliyoruz, yattığı yer nur mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşamını sürdüren Nurettin Seferoğlu da hayata veda etti. Bodamya köyünde dünyaya gelen ancak uzun yıllar önce Londra’ya göç eden Seferoğlu’nun vefatı sevenlerini üzdü.