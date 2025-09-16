Üçlü toplantı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín’i Cumhurbaşkanlığında kabul etti.

Kabul, saat 11.00’de başladı ve bir saati aşkın sürdü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Holguín ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri’nin objektif olduğunu, iki tarafın ilişkilerinin gelişmesi, gelecekte ortak zeminin bulunmasıyla resmi müzakere sürecine geçilmesi için elinden gelen gayreti yaptığını kaydetti.

Diyalog ve temasın önemine binaen iki taraf arasındaki ilişkilerin devam edebilmesi için BM’nin yardımını ve katkısını talep etmeye devam edeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, 26 Eylül’de BM Genel Sekreteri ve heyetiyle, 27 Eylül’de de Rum liderle üçlü toplantıda buluşacaklarını açıkladı.

Karma evlilikler

Holguin ile görüşmesinde, son dönemde yaşanan gelişmeleri aktardığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bir tanesinin karma evlilikler konusu olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, karma evlilik konusunu gündeme getirdiğini ve Holguin’den girişimde bulunmasını talep ettiğini açıkladı.

Güney Kıbrıs’taki hapishane şartları

Güney Kıbrıs’taki hapishanedeki durumların iç açıcı olmadığını da ifade eden Tatar, “Bizlerin vatandaşları orada büyük bir sıkıntı yaşıyorlar” dedi. Tatar, bu konuda Holguin’den karşı tarafla görüşmesini ve vatandaşların insani koşullarda muamele görmesini rica ettiğini belirtti.

Geçiş kapıları gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta bazı kesimlerde, “Tatar kaybedecek, başkası gelecek. Federasyon masası yeniden kurulacak ve Kıbrıs’ta çözüme tekrar umut doğacak” şeklinde bir inanış bulunduğunu belirtti. Tatar, bu bağlamda geçiş kapıları konusundaki rahatsızlığını dile getirdi.

Metehan Sınır Kapısı’ndaki trafiğin azaltılması ve uzun kuyrukların önlenmesi için Haspolat ve Akıncılar kapılarının açılmasını önerdiğini hatırlatan Tatar, “Belki de bugün dört kapı açılabilecekti. Ancak göz göre göre bu yapılamadı. Seçimlere yönelik kışkırtma mı, yoksa Rum tarafının gerginliği artırma tutumu mu, bilemeyeceğim” dedi.

Tatar, 26-27 Eylül tarihlerinde New York’ta BM Genel Sekreteri nezdinde bu konuyu tekrar gündeme getireceğini vurguladı.

Metehan Sınır Kapısı’nda, Kıbrıs Türk tarafında üç şerit varken karşı tarafta hâlâ bir şerit olduğunu ve üç polisin bir polise düşürüldüğünü hatırlatan Tatar, “Bizde oldukça akan trafik orada tıkanıyor. Halka sorduğunuzda, ‘bilerek yapılıyor’ cevabını alıyorsunuz. Ama neden? İki halk arasındaki gerginliğin artırılması için” ifadelerini kullandı.

Holguín: Rapor hazırlayacağım

Holguín de Cumhurbaşkanlığı’nda bir saati aşkın süren görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, birkaç hafta içinde New York’ta Genel Sekreter ile yapılacak toplantıyla ilgili süreci ele aldıklarını ve Genel Sekreter’e adadaki durum hakkında rapor sunmak üzere Kıbrıs’ta bulunduğunu belirtti.

Holguín, görüşmede teknik komitelerin ve iki toplumdan kişileri bir araya getirme çalışmalarının önemine değinerek, “Komiteler bunu yapıyor ve çok iyi yapıyorlar” ifadelerini kullandı. Ayrıca, adadaki temasları kapsamında Gençlik Teknik Komitesi, iki tarafın Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcileri ve iki liderin temsilcileriyle ayrı ayrı bir araya geleceğini aktardı. Holguín, görüşmelerin başlamasını umduğunu ve bu yönde çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.