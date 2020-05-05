Ucuz kurtuldu

Onur ULAĞ

Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde dün meydana gelen trafik kazasın ucuz atlatıldı. Açılmanın ilk gününde kaza yapan Mohammed Sharif Mohammed Hüssein (E-26), düz yolda giderken, önce trafik levhasına sonra da elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza dün saat 16.45 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Mohammed Sharif Mohammed Hüssein (E-26) , yönetimindeki JJ 004 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Pier Cardin isimli mağaza önüne geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip kaldırma çıkarak önce trafik levhasına ardından da elektrik direğine çarptı. Olay yerine gelen Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi sürücü olarak kendini tanıtan Abdallah Alsaifi (E-22)’nin davranışlarından şüphelenerek, kaza mahalinde geniş çapta yaptıkları incelemeler sonucu asıl sürücünün ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçen Mohammed Sharif Mohammed Hüssein olduğunu tespit ederek göz altına aldı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

